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6女星懷孕藏辛酸！　李佳穎做試管取卵9次、歐陽妮妮罹多囊性卵巢

記者王靖淳／綜合報導

2024年有許多女星在社群宣布結婚懷孕的喜訊，平時也會大方發文分享孕期的身體變化及心情寫照，貼文曝光後，吸引許多網友朝聖，紛紛留言交換心得，以下就帶大家來看眾女星們在升格準媽媽時，所遇過的備孕辛酸以及孕期間的各種不適情形。

▲▼6女星懷孕辛酸。（圖／王靖淳製圖）

▲6女星懷孕辛酸。（圖／王靖淳製圖）

1.廣告小妹

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廣告小妹結婚多年，她在2021年10月底發文透露不幸流產，坦言自己體質不易受孕，原本沒有做好為人父母心理準備的她，因為疫情關係感觸許多，在35歲生日當天決定接受試管療程，不過後來在聽到寶寶心跳沒多久，做產檢時被醫生告知胎兒沒了心跳。如今3年的時間過去了，她在2024年10月於社群驚喜曬出超音波照，開心宣布懷孕喜訊，同時也興奮高喊：「小聰回來了。」

▲▼懷孕女星

▲廣告小妹。（圖／翻攝自Facebook／凡槿廣告小妹）

2.歐陽妮妮

歐陽妮妮和張書豪在2024年6月宣布結婚，時隔3月驚喜公開懷孕的好消息，事後更舉辦性別派對，正式宣布即將迎來男寶寶的誕生。平時會透過社群紀錄懷孕心得的她，日前發文寫下備孕辛酸，坦言幾年前被診斷為多囊性卵巢症，使她差點放棄懷孕，如今迎來寶寶的到來，讓她感到相當感動。

歐陽妮妮表示，過去的檢查結果並不理想，讓她一度擔憂未來的生育道路，由於考量到個人健康狀況以及潛在的生育問題，她本來已做好計畫，要進行凍卵的準備，以保留未來擁有孩子的可能性。然而，命運的安排總是充滿驚喜，儘管一路走來充滿挑戰，如今她已經成功懷孕。

▲▼懷孕女星

▲歐陽妮妮。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）

3.Mia

Mia和本土天團玖壹壹成員健志交往多年，小倆口在2024年8月公開結婚及懷孕雙喜訊，事後更舉辦性別派對，正式宣布即將迎來男寶寶的誕生。平時會透過社群記錄懷孕心得的她，日前發文透露孕期前期到後期的不適，除了面臨兒子胎動不停導致失眠外，前期妊娠劇吐更讓她體重掉了6-7公斤，甚至還被醫生建議住院安胎，到了後期腰酸背痛等疲憊感也一一出現。

Mia回憶起懷孕初期的辛苦，除了因為賀爾蒙變化導致情緒起伏不定外，她還幸運地經歷了僅1%的孕婦會遇到的「妊娠劇吐」，導致體重迅速下降6至7公斤。由於身體狀況不佳，醫生建議她住院安胎，這讓她每天都處於緊張與焦慮中。她坦言，自己擔心的並不是身體的不適，而是希望能夠為寶寶提供足夠的營養，確保他的健康成長。

▲▼懷孕女星

▲Mia。（圖／翻攝自Instagram／mia_1101_）

4.孫可芳

孫可芳和劉冠廷愛情長跑15年，2023年登記結婚及宣布懷孕雙喜訊，隔年3月底生下兒子「小太陽」，過去她曾透露，受到生理期影響痛到昏倒，讓她當時心想「要擁有一個寶寶也許是非常困難的事」，後來身體一直不太舒服，甚至斷斷續續出血，幸好劉冠廷當時載她就醫檢查，才發現懷孕。

孫可芳過去曾分享，懷孕初期因服用安胎藥黃體素而出現腹脹、暈眩和噁心等不適症狀。隨著懷孕進入中期，寶寶狀況逐漸穩定，孫可芳的身心也恢復平靜，食欲逐漸提升，身體狀況與心情都明顯改善，讓她終於能好好享受這段「倒吃甘蔗」的幸福時光。

▲▼孫可芳。（圖／翻攝自Instagram／babybean1102）

▲孫可芳。（圖／翻攝自Instagram／babybean1102）

5.李佳穎

李佳穎在2023年宣布嫁給小9歲的男友「阿力」，隔年6月驚喜宣布試管懷孕成功，同年11月平安生下兒子。談到備孕辛酸，李佳穎曾透露自2022年底開始的試管嬰兒療程，總共耗時1年半，經歷了9次取卵和2次植入，終於順利成功，讓她在高齡41歲仍能順利懷孕。李佳穎坦言，懷孕初期曾因兩次大出血住院安胎兩個多月，過程中歷經不少挑戰，讓她一度以為小孩要留不住了。

至於懷孕期間所遇到的不適情況，李佳穎曾分享，每次她在尿完回到沙發或椅子上，剛坐下來就會發現又有漏尿的情況，這讓她感到非常困擾。李佳穎回憶某次經歷，當時她漏尿的情況非常嚴重，以至於她懷疑自己是否是高位破水。為此，她半夜衝到急診室，請醫生用試紙確認，所幸只是虛驚一場。

此外，李佳穎曾透露一段有趣的胎動經歷，她發文寫道，某天懶洋洋地躺在沙發上休息時，肚子裡的寶寶突然活動頻繁，平常習慣播放輕柔音樂的她，當下突然靈機一動，改放天王周杰倫的經典歌曲〈聽媽媽的話〉，結果寶寶的反應超熱烈。為此她笑稱當音樂響起，寶寶不只用力踢她肚子，甚至還有推的動作，彷彿在用自己的方式感受旋律。

▲▼李佳穎。（圖／翻攝自Instagram／junoohknow）

▲李佳穎。（圖／翻攝自Instagram／junoohknow）

6.瑀熙

瑀熙在2024年3月底宣布和圈外男友結婚，6月驚喜公開懷孕喜訊，同年9月平安生下兒子「小布」。平時會透過社群記錄生活的她，日前發文寫下備孕辛酸以及各種不適，不只體重胖了20多公斤，看不到大腿縫，而且腳還嚴重水腫，在進入孕晚期時更面臨五大困擾，當發現妊娠紋長在屁股上時讓她直接哭出來。

瑀熙坦言，自己是難受孕的體質，整整備孕1年才迎來好消息，她透露，自己從2023年就開始為當媽媽做準備，沒想到半年都沒有動靜，後來才被醫生告知子宮內膜過薄，天生就比他人難受孕，後來她認真調養身體，連不愛的運動都努力維持，最後才順利懷孕。

瑀熙表示，懷孕初期她度過出血和不穩定階段，到了中期情況穩定，不但沒變胖，也沒出現孕吐和睡眠不好等問題。然而，進入懷孕晚期後，她卻開始面臨每晚孕吐、心悸、火燒心。隨著肚子增大，她感到疲倦感加重，幾乎沒有一天能睡飽。不過，當時最讓瑀熙困擾的是頻尿，她透露自己1晚需要上廁所多達8次，嚴重影響睡眠品質，後來更發現屁股上長出妊娠紋，產後甚至還碰上「石頭奶」（生理性脹奶），為此她形容自己在經歷「無法形容的痛」。

▲▼瑀熙。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

▲瑀熙。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

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