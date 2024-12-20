曾國城跟郭子乾恩怨情仇史　原來從大學就記恨到現在

記者葉文正／台北報導

喜盟娛樂製作的最新綜藝節目《我的成長》邀請到郭子乾以及屈中恆兩位硬底子冷面笑匠在節目中，提到當年接觸戲劇的契機，不靠帥、不靠外型，是怎麼在演藝圈待了一輩子。

▲郭子乾(陳漢典飾）浮誇表演路人讓副導不得不停止排練。（圖／民視提供）

屈中恆在國小只有139公分的身高，看著媽媽看電視又哭又笑時，自覺能演得比電視裡的演員好，在學校歷史人物角色演出博得滿堂彩時，從立志當運動員改成演員，還瞞著家人報考國光藝校，身高當時不合格161公分還偷改成164公分，面試時抽中表演「中愛國獎券」居然成功錄取，開啟演藝圈的大門。

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▲郭子乾（陳漢典飾）講了山東籍英文老師口音的英文單字逗初戀女友開心。（圖／民視提供）

屈中恆演出電影、電視劇大鳴大放後還得到金鐘獎，也在2007接觸舞台劇《寶島一村》，一演就是16年。他被問到覺得挑戰最難的演出？與聾啞模特兒王曉書演出《上帝的兒女》排練了2個月，全場都不下台要演出還有翻譯王曉書的手語，看著台下聾啞人士觀眾，一股使命感就是要演好。屈中恆更是感性說從17歲演戲開始，當過執行製作、配音員，人生就是以此為業，沒想過去其他行業。

▲屈中恆（陳漢典飾）在課堂上一展演技驚嚇到同學。（圖／民視提供）



郭子乾就讀中國海專時参加話劇社，他感謝李國修當年沒在世新教表演，卻願意每天搭公車到延平北路9段幫中國海專話劇社上表演課，是李國修開啟了他表演的開關；這段回憶卻讓主持人曾國城眼紅又氣憤說：「我永遠記得國修讓海專話劇社，拿到了全國比賽第二名，我自己世新的學弟妹輸給中國海專」。

讓世新話劇社出身的曾國城吃醋記恨到現在。郭子乾在畢業後本來想考執照後去跑船，但怕就此在船上生活過了一輩子，在當年屏風表演班2000多人面試中脫穎而出，因為其中一角居然要全裸演出，郭子乾不加考慮就舉手，在非帥不紅的年代，他演出時不斷加戲搶戲，再加上80年代的《連環泡》，上了電視還被媽媽說：「你這長相可以紅多久？」

沒想到就此在演藝圈繞了好幾圈直到現在。最爆笑的還有郭子乾在節目上秀出「郭濤」經典畫面，還模仿了侯友宜、蘇貞昌..等政治人物，還模仿了賴清德總統語氣說：「還沒有上映的節目，還有人願意來錄影」，讓全場大爆笑，也點出佩服製作人李慧蘭，節目當時錄製還沒有頻道播出的勇氣。



郭子乾在節目中分享一個「自認」很了不起的把妹手法，不用花一毛錢，他請主持人大霈猜手上哪隻手會變大，後來再從另一隻手丟出一個被揉在手裡的塑膠袋，的確是變大了因為是揉爛的塑膠袋，但這無聊的追妹子小把戲，不僅把曾國城氣笑了，也成功的把大霈以及現場的人逗的哈哈大笑。屈中恆更是表演一段左手端水卻潑右手塞滿衛生紙的杯子，讓主持人大霈嚇得花容失色，會表演又會搞笑，成就這兩位冷面笑匠一輩子的大鳴大放。