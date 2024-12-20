ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

曾國城跟郭子乾恩怨情仇史　原來從大學就記恨到現在

記者葉文正／台北報導

喜盟娛樂製作的最新綜藝節目《我的成長》邀請到郭子乾以及屈中恆兩位硬底子冷面笑匠在節目中，提到當年接觸戲劇的契機，不靠帥、不靠外型，是怎麼在演藝圈待了一輩子。

▲郭子乾(陳漢典飾）浮誇表演路人讓副導不得不停止排練。（圖／民視提供）

▲郭子乾(陳漢典飾）浮誇表演路人讓副導不得不停止排練。（圖／民視提供）

屈中恆在國小只有139公分的身高，看著媽媽看電視又哭又笑時，自覺能演得比電視裡的演員好，在學校歷史人物角色演出博得滿堂彩時，從立志當運動員改成演員，還瞞著家人報考國光藝校，身高當時不合格161公分還偷改成164公分，面試時抽中表演「中愛國獎券」居然成功錄取，開啟演藝圈的大門。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲郭子乾(陳漢典飾）浮誇表演路人讓副導不得不停止排練。（圖／民視提供）

▲郭子乾（陳漢典飾）講了山東籍英文老師口音的英文單字逗初戀女友開心。（圖／民視提供）

屈中恆演出電影、電視劇大鳴大放後還得到金鐘獎，也在2007接觸舞台劇《寶島一村》，一演就是16年。他被問到覺得挑戰最難的演出？與聾啞模特兒王曉書演出《上帝的兒女》排練了2個月，全場都不下台要演出還有翻譯王曉書的手語，看著台下聾啞人士觀眾，一股使命感就是要演好。屈中恆更是感性說從17歲演戲開始，當過執行製作、配音員，人生就是以此為業，沒想過去其他行業。

▲郭子乾(陳漢典飾）浮誇表演路人讓副導不得不停止排練。（圖／民視提供）

▲屈中恆（陳漢典飾）在課堂上一展演技驚嚇到同學。（圖／民視提供）

郭子乾就讀中國海專時参加話劇社，他感謝李國修當年沒在世新教表演，卻願意每天搭公車到延平北路9段幫中國海專話劇社上表演課，是李國修開啟了他表演的開關；這段回憶卻讓主持人曾國城眼紅又氣憤說：「我永遠記得國修讓海專話劇社，拿到了全國比賽第二名，我自己世新的學弟妹輸給中國海專」。

讓世新話劇社出身的曾國城吃醋記恨到現在。郭子乾在畢業後本來想考執照後去跑船，但怕就此在船上生活過了一輩子，在當年屏風表演班2000多人面試中脫穎而出，因為其中一角居然要全裸演出，郭子乾不加考慮就舉手，在非帥不紅的年代，他演出時不斷加戲搶戲，再加上80年代的《連環泡》，上了電視還被媽媽說：「你這長相可以紅多久？」

沒想到就此在演藝圈繞了好幾圈直到現在。最爆笑的還有郭子乾在節目上秀出「郭濤」經典畫面，還模仿了侯友宜、蘇貞昌..等政治人物，還模仿了賴清德總統語氣說：「還沒有上映的節目，還有人願意來錄影」，讓全場大爆笑，也點出佩服製作人李慧蘭，節目當時錄製還沒有頻道播出的勇氣。

郭子乾在節目中分享一個「自認」很了不起的把妹手法，不用花一毛錢，他請主持人大霈猜手上哪隻手會變大，後來再從另一隻手丟出一個被揉在手裡的塑膠袋，的確是變大了因為是揉爛的塑膠袋，但這無聊的追妹子小把戲，不僅把曾國城氣笑了，也成功的把大霈以及現場的人逗的哈哈大笑。屈中恆更是表演一段左手端水卻潑右手塞滿衛生紙的杯子，讓主持人大霈嚇得花容失色，會表演又會搞笑，成就這兩位冷面笑匠一輩子的大鳴大放。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感

推薦閱讀

IU首吐心聲「罹患罕見疾病」：連針刺都不痛，肉已經壞死了⋯

IU首吐心聲「罹患罕見疾病」：連針刺都不痛，肉已經壞死了⋯

林襄《玩很大》同框黃小柔「拿飲料沒說謝謝」！　撇頭表情全被拍

林襄《玩很大》同框黃小柔「拿飲料沒說謝謝」！　撇頭表情全被拍

小甜甜離台解約「投奔中國」遇慘況？　王宇婕揭她最新現況

小甜甜離台解約「投奔中國」遇慘況？　王宇婕揭她最新現況

六月「發現李易外遇」還查到親密照！跟曖昧男訴苦全說了：覺得很衰

六月「發現李易外遇」還查到親密照！跟曖昧男訴苦全說了：覺得很衰

李多慧濕身淋浴！小琉球一脫潛水衣「超兇身材現形」 震撼32萬人

李多慧濕身淋浴！小琉球一脫潛水衣「超兇身材現形」 震撼32萬人

甄子丹高台墜下跌出防護墊！「倒頭落地」頸骨爆聲響　劇組嚇傻急送醫

甄子丹高台墜下跌出防護墊！「倒頭落地」頸骨爆聲響　劇組嚇傻急送醫

徐凱希突開炮「說謊被拆穿還不認」！被疑影射林襄 急上火線：饒過我

徐凱希突開炮「說謊被拆穿還不認」！被疑影射林襄 急上火線：饒過我

GD 2照遭「疑熱戀韓韶禧」IG放閃用！　公司火速澄清

GD 2照遭「疑熱戀韓韶禧」IG放閃用！　公司火速澄清

林襄「佔位風波」5天首現身　本人認狂掉髮：很傷心

林襄「佔位風波」5天首現身　本人認狂掉髮：很傷心

林襄不是沒禮貌「是沒有社會化」　她揪1關鍵：很明顯覺得理所當然

林襄不是沒禮貌「是沒有社會化」　她揪1關鍵：很明顯覺得理所當然

「暗黑林襄」宣布引退！　台粉哀號：AV界最像

「暗黑林襄」宣布引退！　台粉哀號：AV界最像

林穎樂PO美照「Vicky一個動作破冰」　陷佔位風波自嘲變流量密碼

林穎樂PO美照「Vicky一個動作破冰」　陷佔位風波自嘲變流量密碼

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

IU首吐心聲「罹患罕見疾病」：連針刺都不痛，肉已經壞死了⋯

林襄《玩很大》同框黃小柔「拿飲料沒說謝謝」！　撇頭表情全被拍

小甜甜離台解約「投奔中國」遇慘況？　王宇婕揭她最新現況

六月「發現李易外遇」還查到親密照！跟曖昧男訴苦全說了：覺得很衰

李多慧濕身淋浴！小琉球一脫潛水衣「超兇身材現形」 震撼32萬人

甄子丹高台墜下跌出防護墊！「倒頭落地」頸骨爆聲響　劇組嚇傻急送醫

徐凱希突開炮「說謊被拆穿還不認」！被疑影射林襄 急上火線：饒過我

GD 2照遭「疑熱戀韓韶禧」IG放閃用！　公司火速澄清

林襄「佔位風波」5天首現身　本人認狂掉髮：很傷心

林襄不是沒禮貌「是沒有社會化」　她揪1關鍵：很明顯覺得理所當然

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

曾國城

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 台中跨年看過來　想看蔡健雅僅這裡有
  2. 侯佩岑慶47歲「罕曬捂臉照」！　15字吐生日願望：今天一樣幸福
  3. 《武則天》女星前男友「路邊堵人」衝突畫面曝！　她遭討分手費火速上車
  4. (G)I-DLE年末舞台超炸！開麥飆〈Super Lady〉　百名偶像合唱〈APT.〉
  5. 曾國城跟郭子乾恩怨情仇史　原來從大學就記恨到現在
  6. 孫可芳誤把「飯粒當兒子牙齒」！　被1景嚇壞：又超越自己
  7. 琳賽蘿涵年初老態「皺紋全現」　曬自拍曝現況！網驚：整個人變了
  8. 「傳奇女團」睽違14年合體！開麥唱跳　韓網驚呆：尹恩惠40歲狀態超扯
  9. 陳明珠東區「騎Ubike被路人踢」！　差點摔車惹怒她：瘋了
  10. 孟耿如消失8個月「一週連發2圖文」！　網刷一排加油

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366