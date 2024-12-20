琳賽蘿涵年初老態「皺紋全現」　曬自拍曝現況！網驚：整個人變了

記者顧齊祐／綜合報導

琳賽蘿涵（Lindsay Morgan Loha）以電影《天生一對》、《辣妹過招》紅遍全世界。不過後來因為酒駕、吸毒鮮少出現在螢光幕前，最近又再度復出準備演出經典作品《辣媽辣妹》續作。常在社群分享生活的她，近日曬出一張自拍照，而令人震驚的是，她的整體氣質變得相當良好，與年初的她相差甚，令粉絲都驚呼「你對自己做了什麼」。

▲琳賽蘿涵以電影《天生一對》、《辣妹過招》紅遍全世界。（圖／翻攝自Instagram／lindsaylohan）



琳賽蘿涵近日在Instagram曬出一張自拍美照，只見她將一頭金髮放下，身穿黑白橫條紋上衣，站在房間內，面對鏡頭擺出嘟嘴表情，臉上還畫著精緻妝容，搭配耳朵上的珠寶耳環，顯得相當有氣質。而照片與年初時的她對比能夠發現，當時的她整體面容相當老態，皮膚缺乏光澤且能看出明顯皺紋，與現在的她簡直判若兩人。

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▲琳賽蘿涵現況與年初對比，有明顯變化。（圖／翻攝自Instagram／lindsaylohan）

琳賽蘿涵現況的自拍照發布後，立刻引起了粉絲們的熱烈討論，留言區充滿了各種驚訝和讚美之聲「整個人氣質都變了」、「你變成這樣的祕密是什麼」、「期待你的回歸」、「你對自己做了什麼」、「你的美麗沒有極限」。

▲琳賽蘿涵年初宣傳新劇時的畫面。（圖／翻攝自Instagram／lindsaylohan）