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Baby V.O.X睽違14年合體！開麥唱跳　韓網驚呆：尹恩惠40歲狀態超扯

記者吳睿慈／綜合報導

由KBS電視台所舉辦的「KBS歌謠大祝祭」20日晚間播出，電視台把一世代傳奇女團Baby V.O.X找回歌壇，睽違14年合體演出，5位成員狀態好到爆表，尤其是簡美妍、尹恩惠全都沒老，開全麥唱跳還帶來精彩的舞蹈演出，令韓網一片震撼，留言區暴動直呼「爆雞皮」、「女神回來了」。

▲▼Baby V.O.X睽違14年合體！開麥唱跳　韓網驚呆：尹恩惠40歲都沒老。（圖／翻攝自KBS YouTube）

▲▼Baby V.O.X睽違14年合體！開麥唱跳　韓網驚呆：尹恩惠40歲都沒老。（圖／翻攝自KBS YouTube）

▲▼Baby V.O.X睽違14年合體！開麥唱跳　韓網驚呆：尹恩惠40歲都沒老。（圖／翻攝自KBS YouTube）

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▲▼Baby V.O.X睽違14年合體！開麥唱跳　韓網驚呆：尹恩惠40歲都沒老。（圖／翻攝自KBS YouTube）

▲▼Baby V.O.X睽違14年合體。（圖／翻攝自KBS YouTube）

▲Baby V.O.X睽違14年合體。（圖／翻攝自KBS YouTube）

Baby V.O.X睽違14年合體，簡美妍、尹恩惠、李姬珍、金倚枝、沈恩珍5位成員現身於年末舞台，第一首歌就帶來經典歌曲〈Get Up〉，5位女神皆已40歲，但不論是外表、身材、歌聲都維持得很好，5人光是現身就已引起全場暴動，就連與新生代女團KISS OF LIFE合作〈Killer〉，氣勢都很滂薄。

▲▼Baby V.O.X睽違14年合體！開麥唱跳　韓網驚呆：尹恩惠40歲都沒老。（圖／翻攝自KBS YouTube）

▲▼Baby V.O.X合作KISS OF LIFE，40歲尹恩惠狀態超好，超級凍齡。（圖／翻攝自KBS YouTube）

▲▼Baby V.O.X合作睽違14年合體！開麥唱跳　韓網驚呆：尹恩惠40歲都沒老。（圖／翻攝自KBS YouTube）

「2024 KBS歌謠大祝祭」找來多位元祖偶像演出，除了酷龍具俊曄以外，「嘻哈之王」JinuSean也回歸演出，並與張員瑛帶來致敬舞台〈Tell me〉，現場氣氛超嗨。

她們受訪時表示「我們這段時間在不同領域上努力」，尹恩惠則透露「不分晝夜2週以來一直努力地練習，謝謝KBS給予的合體機會」，成員間彼此告白「大家辛苦了，我愛大家了」，合體舞台看得歌迷超感動。

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Baby V.O.X, 簡美妍, 尹恩惠, 李姬珍, 金倚枝, 沈恩珍

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