記者王靖淳／綜合報導

女星孫可芳和劉冠廷愛情長跑15年，去年登記結婚及宣布懷孕喜訊，她在今年3月底生下兒子「小太陽」，成為新手媽媽的她，平時不忘透過社群記錄育兒趣事。今（20）日她發文透露，兒子在長牙的過程中，夫妻倆每天期待牙齒萌芽，不過卻意外鬧出了一場「米粒烏龍」事件。為此，她幽默自嘲：「荒謬的媽豆，又超越自己了。」

▲孫可芳發文分享育兒荒謬事。（圖／翻攝自Facebook／孫可芳小豆）

孫可芳提到，兒子從四個月大起就不斷磨牙齦，讓她和老公每天都認為牙齒即將冒出。然而，直到兒子到了六個多月時，她終於在下門牙的位置發現了一點疑似白色的「牙齒」，興奮之餘趕緊準備拍下照片分享給老公。不過就在她打開兒子嘴巴的一瞬間，那顆「牙齒」竟然斷了。為此，孫可芳驚呼：「嚇到叫出聲，小太陽也傻住。」

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▲孫可芳、劉冠廷愛情長跑15年結婚。（圖／翻攝自Facebook／孫可芳小豆）



孫可芳透露，後來經過仔細一看才發現，原來那「白白的頭」只是孩子剛吃粥時殘留的一粒米，為此她笑稱：「原來還沒長牙啦！」貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示被此情形逗樂，「怎麼那麼可愛」、「媽咪真的太可愛，好有畫面感」、「劉先一定覺得小豆很有趣，而且天天都很有趣，你們真的好可愛」。