(G)I-DLE年末舞台超炸！開麥飆〈Super Lady〉　百名偶像合唱〈APT.〉

記者吳睿慈／綜合報導

由KBS電視台所舉辦的「KBS歌謠大祝祭」20日晚間播出，(G)I-DLE在節目尾聲以一身黑色皮衣造型帥氣現身，5位成員明顯開麥，先是以各自登場的方式唱著〈Revenge〉，然後再合體飆高音〈Super Lady〉，現場氣氛超炸。

▲▼(G)I-DLE年末舞台開麥飆〈Super Lady〉。（圖／翻攝自KBS YouTube）



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(G)I-DLE於20日出演「KBS歌謠大祝祭」，節目雖以事前錄製方式進行，但演出內容照樣精彩，aespa、CRAVITY、李泳知等人輪番上陣後，(G)I-DLE穿著帥氣不失性感的黑色勁裝現身，5人開全麥唱跳，展現5人專屬的舞台魅力。

▲KBS年末舞台百名偶像合唱〈公寓〉與〈APT.〉的混音版。（圖／翻攝自KBS YouTube）



接著NCT127壓軸登場，他們先是帶來〈英雄〉，再來唱跳嗨歌〈Walk〉，現場氣氛火熱，最後3位主持人金永大、ZICO、張員瑛站回舞台，由於Rosé的歌曲〈APT.〉（韓文意指：公寓）夯遍全球，於是KBS出奇招，找來「資深大咖」尹秀日唱經典名曲〈公寓〉，進場近百名偶像一起唱著〈公寓〉與〈APT.〉的混音版，演出完美落幕。