孟耿如消失8個月「一週連發2圖文」！　網刷一排加油

記者王靖淳／綜合報導

藝人黃子佼涉無故持有35人共2259個兒少性影像檔案，本月3日被台北地院一審依《兒童及少年性剝削條例》法定最重1年徒刑之罪判刑8月、可上訴。事隔一星期，老婆孟耿如分別在12日及20日PO了兩篇文，內容曝光後，吸引大批網友朝聖按讚，並紛紛寫下留言。

▲孟耿如、黃子佼。（圖／翻攝自Instagram／summer1991720）

透過孟耿如在IG發布的圖像可見到，這幅畫作充滿抽象和童趣的風格，主色調以粉紅色和淡紫色為主，營造出夢幻、柔和的氛圍。畫面中央是一朵紫色的花朵，其黃色花心鮮明突出，花朵旁邊有個圓形物體，似乎在旋轉，周圍散發著多彩的光暈和細緻的點狀紋理，背景充滿漩渦狀的筆觸和顏色的層次變化，呈現出繁複而有趣的細節。貼文曝光後，不少網友寫下鼓勵及祝福的留言，「加油」、「好美」、「想妳」、「想念玉米」。

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▲孟耿如在IG分享一張畫。（圖／翻攝自Instagram／summer1991720）

事實上，孟耿如自今年4月3日停止發文以來便低調關閉社群平台，讓外界一度搜尋不到她的動態，當時她在道歉聲明中提到「黃子佼未了解販售影片的取得來源」，這句話引發不小爭議。黃子佼案件近日進一步宣判，外界原本以為他因持有47名受害者共48部兒少性影像被起訴，但3日的法院判決卻揭露新的進展。根據調查，受害者雖然減少到35人，主要因其中12人未能到案確認是否未成年，但性影像的檔案數量卻激增至2259個，數量暴增讓輿論譁然。

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發現兒少性剝削，請撥打110、113。