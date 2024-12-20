侯佩岑慶47歲「罕曬捂臉照」！　15字吐生日願望：今天一樣幸福

記者王靖淳／綜合報導

女星侯佩岑最近忙於主持大陸綜藝《再見愛人》第四季，聊到許多對婚姻感情的看法，今（20）日迎來47歲生日的她，在IG發文罕見曬出用手捂住臉的近照，感性寫下生日感言，「今天一樣感到幸福，期許我們都成為最愛自己的那個人。」貼文曝光後，湧入大批網友留言送上祝福。

▲侯佩岑。（圖／翻攝自Instagram／houpatty）

照片中可見到，侯佩岑身穿一件全黑毛衣，她把頭髮整齊地綁起來，露出耳際的同時，可發現一對設計感十足的耳環。侯佩岑用雙手捂著臉，動作看似害羞或掩飾笑意，她身處室內，背景為木質牆面，整體畫面溫馨而舒適。她在文中感性表示：「今天在工作中度過，一樣感到幸福。」同時也藉此與粉絲溫暖喊話，期許大家能「成為最愛自己的那個人。」

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▲侯佩岑分享生日心得。（圖／翻攝自Instagram／houpatty）

此外，侯佩岑在文中附上壽桃及鬱金香的照片。照片中，粉色的壽桃擺放在瓷盤上，瓷盤以鮮艷的紅色與藍色圖案為主，還可見到一束由粉白相間的鬱金香組成的花束，層層花瓣綻放，搭配葉片，看起來新鮮且富有生氣。花束以白色包裝紙包裹，整體畫面溫馨浪漫。貼文曝光後，吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言祝福她，「生日快樂」、「天天開心」、「永遠的女神」。