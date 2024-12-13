▲被譽為「暗黑林襄」的AV女優流川夕正式宣布引退。（圖／攝自rukawayuu的IG）

記者張鈜閔／綜合報導

日AV界又1正妹引退！25歲「暗黑版林襄」流川夕昨日(12/12)在社群網站發布手寫信，宣布即將於12月31日正式引退，原因並無多作說明，讓粉絲們感到相當錯愕惋惜。

2021年出道的流川夕因為被台灣粉絲發現長相激似「啦啦隊女神」林襄曾引發熱議，在台粉還有「暗黑林襄」的封號，事實上流川夕在半年前就宣布休業，原本還期待她休業回來會再拍攝新作品，想不到一回歸就是宣布引退消息，讓不少粉絲哀號「哭了…有一部很像林襄」、「乾 超愛她」、「真的越來越像林襄，祝福她」、「哭…貧乳林襄最後還是決定引退」。

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▲流川夕發手寫信正式宣布引退。（圖／攝自rukawayuu的IG）

「AV達人」一劍浣春秋也在部落格「PLAY NO.1」中發文指出，從流川夕的引退聲明中顯示她並沒有任何引退作品以及引退活動和大家說再見的打算，AV生涯就這樣直接結束，所以也有不少網友懷疑她是不是身體狀況出了問題，但這方面也已無從證實，他表示「謝謝她3年來的付出，我們有緣再見、無緣也祝她未來的日子幸福美滿！」

▲流川夕(左)被不少台灣粉絲認為長得激似啦啦隊女神林襄(右)，所以有「暗黑林襄」的稱號。（圖／攝自rukawayuu、95_mizuki的IG）