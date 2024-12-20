六月色聊鮮肉教練「李易首揭現況」！PO 1符號：還是要檢查 她手寫信被挖

記者潘慧中／綜合報導

六月（蔡君茹）和李易結婚13年頻傳婚變，沒想到，18日被週刊爆料曖昧小20歲的滑雪教練、私訊對話都有點露骨。掀起輿論譁然的同時，李易至今都未正面回應，只在20日上傳了就醫照。

▲李易20日就醫檢查身體。（圖／翻攝自Instagram／leeyi527）



從Instagram限時動態中，可以看到李易拍了醫院或檢查中心的磁振造影、電腦斷層檢查區域的標示，並附上彎起肌肉手臂的圖案跟粉絲道早安，「該檢查還是要檢查。」

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▲李易檢查完就去享用美食。（圖／翻攝自Instagram／leeyi527）



事實上，雖然被週刊爆料13年婚姻恐面臨考驗，但其實李易3天前剛驚喜收到六月的名牌禮物和手寫信，上頭寫著「我最親愛的老公，謝謝你對這個家努力的付出，謝謝你為了我們，很盡心的在照顧我們…什麼事都先想到我們，甚至到無微不至」的告白，完全看不出夫妻關係出現問題。

▲▼六月寫給李易的親筆信被挖出來。（圖／翻攝自Threads／leeyi527、Facebook／六月蔡君茹）



然而面對週刊爆料，六月僅透過經紀人表示，「前些日子心情不太好，吃了安眠藥又喝酒，和朋友間嘴砲失了分寸，相當不好意思」，目前尚未親自在社群網站發聲。