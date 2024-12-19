吳千語與百億富三代結婚一周年！甜蜜照「肚子有亮點」網狂猜有喜

記者劉宛欣／綜合報導

香港女星吳千語與「百億富三代」施伯雄2023年宣布結婚好消息，喜獲祝福，小倆口今年8月到義大利舉辦盛大婚禮。日前她現身公開活動，被指「小腹凸出」疑似有喜，引發熱議。對此，施伯雄隨後在社群上回應「謝謝大家的祝福」，未直接回答。然而二人12月16日慶祝結婚一周年時，施伯雄分享的一系列浪漫照，吳千語的手部動作再次引發外界對懷孕的猜測。

▲吳千語、施伯雄結婚一周年。（圖／翻攝自小紅書）

為了紀念結婚一周年，吳千語、施伯雄選擇前往法國旅遊，照片中可以看到兩人在一間充滿情調的餐廳共進晚餐，施伯雄特別準備披薩、蛋糕等，還有「Happy Anniversary」的字樣，氣氛溫馨浪漫。吳千語與施伯雄深情一吻，甜蜜氛圍令人羨慕，但照片中，吳千語用手遮住腹部擺出V字手勢，讓網友再度揣測她是否已有好消息。且一向熱愛戶外活動的吳千語，這次並未與老公一起進行滑雪等運動。

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▲吳千語、施伯雄結婚一周年到歐洲慶祝。（圖／翻攝施伯雄IG）

吳千語也發文分享結婚周年的甜蜜點滴，Instagram簡單寫下「One year」，並在小紅書留言「Happy 1st anniversary ma love. So grateful for the little things you do that makes me smile bro（一周年快樂 love！非常感謝你為我所做的小事讓我微笑，兄弟）」。附上多張結婚時的美照。而施伯雄則以簡單的「#1216」在Instagram回應。