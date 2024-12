吳千語與百億富三代結婚一周年！甜蜜照「肚子有亮點」網狂猜有喜

記者劉宛欣/綜合報導

香港女星吳千語與「百億富三代」施伯雄2023年宣布結婚好消息,喜獲祝福,小倆口今年8月到義大利舉辦盛大婚禮。日前她現身公開活動,被指「小腹凸出」疑似有喜,引發熱議。對此,施伯雄隨後在社群上回應「謝謝大家的祝福」,未直接回答。然而二人12月16日慶祝結婚一周年時,施伯雄分享的一系列浪漫照,吳千語的手部動作再次引發外界對懷孕的猜測。

▲吳千語、施伯雄結婚一周年。(圖/翻攝自小紅書)

為了紀念結婚一周年,吳千語、施伯雄選擇前往法國旅遊,照片中可以看到兩人在一間充滿情調的餐廳共進晚餐,施伯雄特別準備披薩、蛋糕等,還有「Happy Anniversary」的字樣,氣氛溫馨浪漫。吳千語與施伯雄深情一吻,甜蜜氛圍令人羨慕,但照片中,吳千語用手遮住腹部擺出V字手勢,讓網友再度揣測她是否已有好消息。且一向熱愛戶外活動的吳千語,這次並未與老公一起進行滑雪等運動。

▲吳千語、施伯雄結婚一周年到歐洲慶祝。(圖/翻攝施伯雄IG)

吳千語也發文分享結婚周年的甜蜜點滴,Instagram簡單寫下「One year」,並在小紅書留言「Happy 1st anniversary ma love. So grateful for the little things you do that makes me smile bro(一周年快樂 love!非常感謝你為我所做的小事讓我微笑,兄弟)」。附上多張結婚時的美照。而施伯雄則以簡單的「#1216」在Instagram回應。