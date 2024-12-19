宋祖兒偷稅1.9億喊冤！遭封殺1年多「復出有望」喊話粉絲：再等等

記者劉宛欣／綜合報導

大陸26歲女星宋祖兒在去年被爆逃漏稅，金額高達4500萬人民幣（約台幣1.96億元），事發後一年，她的工作室突於8月發出聲明，澄清「從未偷逃稅款」，直指問題起因在前經紀公司。近日她低調現身機場，被不少粉絲認出。她與粉絲互動時，發現有粉絲激動落淚，便安慰對方說「等一等，都會過去的」，隨即引發外界猜測她是否即將復出，登上了熱搜。

▲宋祖兒因逃稅風波而遭封殺。（圖／翻攝自宋祖兒微博）

宋祖兒日前現身機場，開心與守候在機場的粉絲打招呼，怎料下午便有消息傳出，她在新疆滑雪時不慎扭傷腳，引來擔憂。有網友留言祝福「希望美女快快康復！」從社群上瘋傳的影片中可以看到，宋祖兒當天染著紅栗色頭髮，戴黃色帽子，身穿白色羽絨外套，雖然口罩和墨鏡遮住大半張臉，仍被粉絲一眼認出。

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▲宋祖兒近日現身時，要粉絲「再等等」疑似復出有望。（圖／翻攝自宋祖兒微博）

與粉絲互動時，宋祖兒透露自己此行是為了滑雪，還細心安慰哭泣的粉絲說「我好著呢」，並在分別時拉著粉絲的手，鼓勵大家「再等等」。她的出現讓許多粉絲既感動又期待，甚至有人表示希望早日迎來她的正式回歸。

早前，宋祖兒和其工作室曾針對偷稅漏稅一事發文闢謠，但自此之後她便未有大動作復出。此次機場現身，她被粉絲發現比過去幾個月更瘦，讓不少人更加擔憂她的狀態。