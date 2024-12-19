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「屍體做成魚露」駭人民間傳說登上大銀幕　太殘忍成國中禁書教材

記者蕭采薇／台北報導

改編自民間傳說的驚悚片《鬼妹》，翻轉有著「越南版灰姑娘」之稱的民間故事《阿心與阿甘》，除了同樣有繼母、宴會和掉鞋元素外，《阿心與阿甘》還多了如砍樹害死姊妹、將屍體做成魚露給繼母吃等恐怖細節，曾在當地因內容過於殘忍不宜收錄國中課本而引起爭議。

▲《鬼妹》翻轉有著「越南版灰姑娘」之稱的《阿心與阿甘》民間故事。（圖／車庫提供）

▲《鬼妹》翻轉有著「越南版灰姑娘」之稱的《阿心與阿甘》民間故事。（圖／車庫提供）

《鬼妹》保留了故事中的經典情節，並深入探索人物的個性和情感，更加碼撕臉皮、活人獻祭等橋段，恐懼加倍升級，導演於訪談中表示：「《阿心與阿甘》包含了很有發展潛力的恐怖細節，這是我們做為創作者的一大靈感來源。」

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《鬼妹》由新生代越南甜心林清美（Lam Thanh My）擔綱主演，現年19歲的她自3歲出道起已累積許多作品，尤其《奪魂》裡的超齡演技讓人不寒而慄，獲封為「越南最可怕小孩」。這回在《鬼妹》中林清美希望能扭轉自己童星的形象，展現更成熟的一面。

▲《鬼妹》翻轉有著「越南版灰姑娘」之稱的《阿心與阿甘》民間故事。（圖／車庫提供）

▲《鬼妹》面部畸形的角色設定，為新生代越南甜心林清美帶來實質挑戰。（圖／車庫提供）

片中她不只得揣摩女主角阿甘的痛苦和憤怒；面部畸形的角色設定也帶來實質挑戰，讓她不得不學會用一隻眼睛演戲：「一開始不太習慣，面具壓在臉上很重，一邊眼睛完全被遮住了，所以很不舒服。」

《鬼妹》中阿甘因為出生時左臉上長著增生的畸形瘤而受到家人和村民的排擠及厭惡，面對這樣突破性的造型，林清美表示自己不害怕：「我唯一擔心的是沒能好好詮釋這個角色。」

▲《鬼妹》翻轉有著「越南版灰姑娘」之稱的《阿心與阿甘》民間故事。（圖／車庫提供）

▲《鬼妹》的故事，從村長死去的女兒復活開始。（圖／車庫提供）

此外由於群演人數眾多，部分場景多高達200-300人，服裝細節非常講究。像是片中皇室婚禮的場景還出現了象徵貴族女性的圍巾。在演出途中由於氣溫炎熱，體感時常飆破42度，甚至讓穿著厚重戲服的演員們紛紛昏倒。

《鬼妹》故事描述當村長死去的女兒復活，一個遙遠的村莊開始發生一系列難以解釋的失蹤及死亡事件，意外揭開村中森林惡魔的驚人祕密，以及讓村長家族興盛的活人祭祀儀式，《鬼妹》將於12月27全台上映。

▲《鬼妹》翻轉有著「越南版灰姑娘」之稱的《阿心與阿甘》民間故事。（圖／車庫提供）

▲《鬼妹》對服裝細節非常講究。（圖／車庫提供）

 

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