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沐妍力挺林襄、穎樂「不可能失禮」　曝不忍原因：等於跟前輩作對

記者蔡宜芳／綜合報導

啦啦隊女孩林襄和林穎樂近來被控搶佔火車座位，雖然兩人都在第一時間否認，但仍遭到不少非議。對此，「樂天桃猿」專屬MC沐妍（鄒沐妍）19日在社群開腔，力挺林襄和林穎樂，直言「失禮這件事真的不可能」。

外送稿▲▼沐妍力挺林襄、穎樂「不可能失禮」。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki、moon_t96）

▲沐妍（右圖）發聲挺林襄（左圖右）、林穎樂（左圖左）。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki、moon_t96）

沐妍表示，自己看著林襄和林穎樂一路努力到現在，被放大檢視的次數從來沒有少過，而她和兩人一起工作的次數也很多，「我相信自己不可能是瞎挺，因為真的知道襄跟樂真的、真的不可能，絕對不可能做出這麼沒有禮貌的事。」直言佔座爭議「沒有道理和邏輯」，但她也坦言：「一旦挺了，是不是等於跟前輩作對了？」

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沐妍進一步解釋，自己雖然在演藝圈努力多年，但深知不一定有機會與前輩同框或合作，「所以撇開害怕得罪前輩的心情，希望只是一個誤會。」並表示自己所認識的林襄和林穎樂非常努力又謹慎，尤其是在可能被放大檢視的地方更是小心翼翼，「或許有時候會有點小ㄎㄧㄤ，但失禮這件事真的不可能。」

▲▼黃小柔林襄。（圖／翻攝自Facebook）

▲Vicky和黃小柔日前在節目爆料被後輩搶座，黃小柔事後點明是林襄、林穎樂其中一人。（圖／翻攝自Facebook）

沐妍還提到，無論是《綜藝玩很大》還是其他節目，啦啦隊成員在這個世代絕對是後輩，每一位在節目上遇到的藝人朋友都是前輩。沐妍相信，林襄和林穎樂不敢也不可能無視前輩，讓對方坐別的位置後再裝作若無其事地一起錄影，「在我的認識她們的世界裡，她們沒有這樣的心機，更沒有這樣的勇氣。」

最後，沐妍指出，如果真的錯了，第一時間道歉是最好的做法，否則否認、發聲明、打死不認在現今社會及網路風氣下沒有任何好處。她表示，看著新聞一天一天延燒，網友們路見不平，仗義直言，她更心疼的是林襄和林穎樂，「我想相信我用心認識的這兩位女孩，但願這一切誤會都可以解開，也可以獲得最美好的結果。」

▲▼沐妍力挺林襄、穎樂「不可能失禮」。（圖／翻攝自Instagram／moon_t96）

▲沐妍發文。（圖／翻攝自Instagram／moon_t96）

【沐妍全文】

這世界有多難，真的很想挺一個自己認識很久的女孩。牡羊座就是忍不住呀！畢竟從一開始到現在，看著她們努力到現在，被檢視、被放大的次數從來沒有少過。從以前到現在，一起工作的次數也不少。我相信自己不可能是瞎挺，因為真的知道襄跟樂真的、真的不可能，絕對不可能做出這麼沒有禮貌的事。沒有道理，也太沒有邏輯了。但……一旦挺了，是不是等於跟前輩作對了？

我知道，我自己在這圈子再怎麼努力，也不一定有機會跟前輩一起有同框或合作的機會。所以撇開害怕得罪前輩的心情，希望只是一個誤會。我認識的襄跟穎樂，很努力也很認真。為了自己覺得不夠好的地方，還有可能會被放大檢視的地方，她們真的萬分小心，千分努力。或許有時候會有點小ㄎㄧㄤ，但失禮這件事真的不可能。

綜藝玩很大又或者是其他的節目，說真的，啦啦隊再怎麼紅，流量再怎麼高，在這個世代絕對是後輩。每一個一起在節目上遇到的藝人朋友們，絕對都是我們的前輩。除了尊敬，我相信她們不敢、也不可能連頭都不抬，就無視於對方，叫對方坐別的位置，然後事後再裝作若無其事地一起錄影。在我的認識她們的世界裡，她們沒有這樣的心機，更沒有這樣的勇氣。

再者，若是真的錯了，從許多的前車之鑑都可以知道，第一時間道歉是最好的做法。若不是真的沒做，或者只是誤會，否認、發聲明、打死不認，到底有什麼好處？在現今社會及網路的風氣來說，一點好處都沒有，不是嗎？

看著新聞一天一天延燒，網友們路見不平，仗義直言，我更心疼的是襄跟穎樂。我想相信我用心認識的這兩位女孩，但願這一切誤會都可以解開，也可以獲得最美好的結果。

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黃小柔, Vicky, 林襄, 林穎樂, 沐妍

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