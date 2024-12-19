謝金燕曬車內辣照「薄紗透出內衣」　炸出馬甲線好身材擋不住！

記者顧齊祐／綜合報導

「姐姐」謝金燕出道超過30年，唱紅許多經典歌曲，現年49歲的她，仍舊維持少女般外貌和火辣身材，深受許多粉絲喜愛。經常在社群平台分享生活日常的她，近日曬出了一組在車上自拍的美照，引起網友熱議。

▲謝金燕曬出一組車內自拍美照。（圖／翻攝自Facebook／JeannieHsieh謝金燕___bbb）



謝金燕今（19）日在Facebook分享了一系列自拍照，照片中她坐在車內，綁著一頭長長的馬尾，身穿灰色短版薄紗背心，隱約露出內裡的運動內衣，顯得相當性感。仔細一看，她的腹部還有清晰的馬甲線，展現出她極佳的身材。她也在貼文中寫道「氛圍感有一點點美，車上小碎片」。

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▲謝金燕身穿薄紗背心。（圖／翻攝自Facebook／JeannieHsieh謝金燕___bbb）



貼文曝光後，立刻吸引大批粉絲朝聖，紛紛留言「天啊天啊姐姐的馬甲線，就問誰能不暈」、「美到就算照片也不敢看姐的眼睛」、「好有氛圍感，姐就是氛圍感的神」、「姐姐我可以大聲尖叫嗎」、「不是有一點點美，是超級超級超級美」。

▲謝金燕的馬甲線清晰可見。（圖／翻攝自Facebook／JeannieHsieh謝金燕___bbb）