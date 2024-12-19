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徐懷鈺驚爆「向陳昇下跪」！　還原事發經過：我說我沒辦法

記者蔡琛儀／台北報導

徐懷鈺睽違17年，推出新專輯《光致·蛻變》，今（19日）舉辦聽歌會，近期爆紅的「綠島徐懷鈺」更驚喜送上小米酒打氣，不過她笑稱自己3杯就醉，一醉就會睡著，唯一一次出糗是在前輩陳昇面前，還當場下跪求饒。

▲▼徐懷鈺《光致·蛻變》媒體聽歌記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼徐懷鈺睽違17年推出新專輯《光致·蛻變》。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼徐懷鈺《光致·蛻變》媒體聽歌記者會。（圖／記者周宸亘攝）

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她說那次先喝1杯啤酒後，接著喝完陳昇的特調瞬間清醒，「我跪在地上說我沒有辦法，立刻請同事幫我叫車回家。」就此不再隨意喝酒。 新專輯這回有徐佳瑩、葛大為創作歌曲〈是吧是吧〉 ，還和張震嶽合力創作同名新歌〈光致蛻變〉，被張震嶽要求交功課，她重新審視內心傷疤，想起跟原生家庭的愛恨交織，因為被傷很重，邊寫歌邊掉淚，療癒自我之餘，盼望透過歌曲安慰同樣遇到情緒勒索及霸凌的人。

這次發片，她說自己就是別想太多，盡力做好該做的事，以樂觀態度面對酸民。她形容專輯像是自己的小孩誕生，現在對生小孩沒憧憬，「以前就照顧妹妹，最近看到一本書『為了這家，我殺了我自己』，像是我的故事吧！因為原生家庭不能挑選，必須要想辦法把自己救回來！」

▲▼徐懷鈺《光致·蛻變》媒體聽歌記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲徐懷鈺和「綠島徐懷鈺」合體。（圖／記者周宸亘攝）

而近來林襄與黃小柔因火車座位話題持續延燒，出道26年的她坦言年輕世代跟以往明顯不同，以前非常注重輩分，看到前輩就要主動鞠躬、打招呼，不過她自己若遇到沒主動打招呼的後輩也不介意，「現在就是互相，因為不熟的話打招呼會很尷尬，若是四目相交，我也會主動說嗨。」

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