出道10年才紅！李昀鋭拍《九重紫》「10天漲百萬粉」成新古裝男神

記者黃庠棻／台北報導

台灣大哥大MyVideo跟播爆款古偶劇《九重紫》，由《星漢燦爛·月升滄海》男星李昀鋭搭檔《陳情令》女星孟子義，兩人在《九重紫》都是首度「扶正」擔綱第一主角，12月初開播後，相關劇情、角色與演員話題屢屢攻佔網路熱搜排行榜。

▲《九重紫》由李昀鋭、孟子義主演。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

最新微博數據出爐，李昀鋭個人主頁單日的訪問量高達110萬，《九重紫》開播10天，就讓他的追蹤數漲了100萬以上，熱搜與文娛榜累計登榜211個關鍵字，微博全站討論量更高達734萬。

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事實上，28歲的李昀鋭18歲就出道，苦熬10年擔綱綠葉配角，憑藉《九重紫》無預警爆紅，也宣告新一代古裝男神誕生，該劇熱度超高也攻佔MyVideo戲劇榜第一名。

▲《九重紫》由李昀鋭、孟子義主演。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

《九重紫》改編自同名小說，講述孟子義飾演的「竇昭」遭夫君出軌，與深陷家變謎團的官宦子弟「宋墨」（李昀銳飾）相遇，女方卻慘死，意外重生後的竇昭擁有原本的記憶，與宋墨重逢後從猜忌到扶持，逐漸成為彼此的知己。

兩人先婚後愛，李昀銳更成寵妻狂魔，高難度「騎馬離別吻」，男方坐在馬上折腰親吻站在一旁的孟子義，展現超強腰力；而唯美的「船上面紗吻」更是成為網友熱議焦點，直呼刷新古偶劇吻戲浪漫新高度，還有孟子義酒醉躺床，聲聲呼喚李昀銳後倆人的「滾床吻」，三階段吻戲都成為《九重紫》灑糖名場面。

不過其實李昀銳、孟子義受訪透露，出道10年來都沒有拍過激烈的吻戲，頂多只是嘴碰嘴，這回在《九重紫》拍的吻戲深度大躍進，導演要求兩人要親到「翻面」還不喊停，最後是孟子義尷尬推開李昀銳才結束，李昀銳笑「導演急得都要給我倆示範了。」孟子義回「他找了大概800個視頻給我們看，還說你們倆沒事私底下練練！」被問到是否有私下練習，孟子義秒回「當然沒有啦！」

▲《九重紫》由李昀鋭、孟子義主演。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

雖然是螢幕吻戲新手，李昀鋭、孟子義的真實互動卻CP感爆滿，他倆作客綜藝節目《奔跑吧》玩數猴子遊戲，兩人只看著對方的眼神就讓粉絲大呼「怎麼做到2人孤立6個人的，眼裡只有對方。」還被眼尖的粉絲發現，節目中原本穿在李昀鋭身上的黑色內搭外套，後來卻蓋在孟子義的腿上；而孟子義睡車上，李昀鋭怕燈光刺眼還伸手要幫她關燈，暖心舉動超圈粉。

他倆下了節目也被粉絲鏡頭清楚錄下，李昀鋭問女方「冷不冷？」孟子義回「冷～你有帶衣服嗎？」，他回說「有拿了」，孟子義便踮起腳蹦蹦跳跳，像是在撒嬌地回問「幫我拿過來，我現在就要試。」讓不少支持這對螢幕CP的粉絲看了直呼「還有多少糖快灑出來，要嗑死我了！」、「孟子義李昀鋭可不可以結婚給我看一下，快點官宣吧！」、「孟孟怎麼這麼會撒嬌啊，沒見過這樣的孟姐。」

《九重紫》講述竇昭（孟子義飾）自幼喪母，因家庭變故而對親情與愛情失望，為求自保自強，她鬥繼母、保家產，隱居田莊潛心求學。在大雨之夜，竇昭與深陷家變謎團的官宦子弟宋墨（李昀銳飾）相遇，攜手救下定國公一脈遺孤，從此命運交織，正在MyVideo熱播中。