2年前「臨時取消台灣場」挨轟！　Hardwell首曝心聲：在機場等到最後一刻

記者蕭采薇／台北報導

世界百大DJ冠軍的Hardwell（硬威爾）日前睽違8年來台，把今年個人最後一場壓軸演出獻給台灣。談到兩度來台計畫因故取消，特別是Hardwell兩年前許多粉絲已經抵達他的專場門口，無奈他因氣候問題卡在越南富國島，班機無法起飛，導致專場被迫取消，這次終於成功克服一切順利來台。他回憶起當時在機場等候的焦急心情。

▲電音王者Hardwell「突破魔咒」，三度叩關相隔8年終於抵台。（圖／Blowin' in the Wind大風吹提供）

8年沒來台灣，Hardwell誓言彌補台灣粉絲，卯足全勁帶來一連串派對金曲，見到台灣粉絲的熱情回應，也讓Hardwell心情越來越HIGH、音樂也放得更炸，連在台下的粉絲都能感受得到他的好心情。當時他開心表示：「很想念大家，我已經8年沒來台灣了，我真的非常興奮可以回來這裡！」

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回想起兩年前非自願取消台灣專場，Hardwell說：「當時我在機場等到最後一刻，等到機場確認沒有任何一班飛機可以起飛。當時我一直在等，等待10多公里外的颱風離開，最終沒有辦法躲避，我去不了台灣，那是一種很糟的感覺，我心情很複雜，因為我的演出取消了，特別是想到我的粉絲。是的，可是你沒辦法改變事實，因為那是大自然的天氣因素。」

▲Hardwell卯足全勁帶來一連串派對金曲，不斷在台上帶動氣氛。（圖／Blowin' in the Wind大風吹提供）

突如其來的意外打壞了原本的期待心情，Hardwell直言「碰上壞天氣真的超級倒霉」，這次他如期來台參加Ultra Taiwan，沒有再讓台灣粉絲失望，「我來了，我在這裡，我終於來了。我成功克服一切，真的真的很開心回到這裡，我希望大家沒有討厭我，我一定會好好彌補大家！」

相隔8年再度來台，他心情相當激動，感謝所有台灣粉絲一路上的支持與喜愛，「我一直很想來，上一次就很想來了，當時班機無法起飛真的不知所措，我甚至不知道這次又遇上一次颱風，瘋掉！我一直想要帶給大家希望，但我不知道為什麼會一直發生這樣的事，也許這是一個徵兆。大概是知道我們相遇會狂歡到瘋掉，那就對了，就這樣做吧！」

▲Hardwell今年受邀參加Ultra Taiwan，開心表示「很想念大家」。（圖／Blowin' in the Wind大風吹提供）

對於KPOP近年來在全球流行，許多大咖DJ爭相跟風與KPOP歌手及團體合作，Hardwell暫時沒有相關計畫，「我其實有一陣子沒接觸KPOP音樂了，我並不是很了解，不過我認為他們現在已經做得很棒了。」但他沒把話說死，保留開放空間，「我對未來沒有任何限制，任何合作都抱持開放的態度。」

▲Hardwell兩年前因天氣因素困在富國島機場無法來台，誓言彌補台灣粉絲。（圖／Blowin' in the Wind大風吹提供）

他曾在2016年與蔡依林（Jolin）合作歌曲《We Are One》，Hardwell開心直呼：「那是一次很棒的合作、很棒的歌手、很棒的歌曲。」他坦言：「不知道未來會如何，但我非常樂意再次跟台灣歌手合作。」