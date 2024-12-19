她生病坐輪椅去Energy簽唱會　等到半夜11點…結果超感人：落淚很多次

記者劉宜庭／綜合報導

《FansWorld粉絲窩》投票活動進行期間，一名粉絲投稿「2024台灣人氣團體_我要拉票」，分享自己生病坐輪椅後參加第一個追星活動，就是Energy的簽唱會，她原本堅持自己上台，沒想到一轉眼「舞台旁突然間看到5位哥哥」，為此感動到落淚：「很開心你們選在我最低落的2024回歸。」

該名粉絲提到，今年5月Energy舉辦新專輯簽唱會時，許多南部歌迷集體包車上台北支持，「這是我生病坐輪椅之後參加的第一個關於偶像的活動，因為我們沒有號碼牌，等到半夜11點，途中我跟工作人員溝通過很多次，我原本都是堅持自己上台，畢竟還有一隻腳能動。」

▲粉絲投稿分享Energy私下暖心舉動。（圖／FansWorld粉絲窩）

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怎料，一輪到他們時，該名粉絲準備要上台前突然被叫過去，「輪椅移動期間為了安全視線一律都往下，所以到了舞台旁突然間看到五位哥哥直接原地傻眼，後面對話大概都是外星語吧…只有隱約記得我好像有跟To哥說到我以為我要自己上去（因為有點痴呆的自言自語），被回說怎麼可能。」

事後回想整件事，該名粉絲感嘆「這也是一種雙向奔赴，其實也感動落淚了很多次，體諒他們累了，想要自己也努力一下，後面能參加的活動全部都跟好跟滿，直到突破我的安全值才會放棄」，她也寫下Energy回歸對她帶來的正面影響，「第一次北高雙蛋都獻給你們了，還有第一次的應援跟很多有的沒的，都是因為有你們才會存在，很開心你們選在我最低落的2024回歸，感激你們的回歸！我到最後竟然連出國都挑戰自己來！」

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