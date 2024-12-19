記者潘慧中／綜合報導

愷愷以國光女神出道，除了是哈林的外甥女，近年還轉戰大陸發展演藝事業，工作十分忙碌。然而，她最近坦言曾因忘了換護墊，私密處腫得像熱狗堡，醫生內診時看了都直搖頭：「要切開。」

▲▼愷愷的私密處一度從鑫鑫腸腫成熱狗堡。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



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愷愷最近上《醫師好辣》透露，有次忘了換護墊，雖然導致私密處有點異常的癢，但並沒有放在心上。未料隔天起床後，意外發現私密處有一邊腫起來了，「腫得像鑫鑫腸那樣。」

然而，愷愷當天仍照常出席活動，只是一坐下來就會發痛，但還是沒去看醫生。結果私密處隔天變得更腫了，「腫得像熱狗堡一樣」，她強調自己真的沒有誇大，「大發炎！」

▲愷愷的私密處曾經大發炎。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



愷愷這才驚覺要趕快就醫，結果醫生內診一看就搖頭直言要切開，原因是「裡面長膿了」。就在內心千百個不願意的情況下，她的月經剛好來了、無法開刀，醫生才讓她先吃消炎藥。

▲愷愷拖了好幾天才就醫。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



不幸中的大幸是，愷愷乖乖地吃了4、5天的藥後，私密處便逐漸消腫。然而回診時，醫生提醒她因為是靠吃藥的關係，所以很容易復發，請她以後一定要注意勤換護墊。