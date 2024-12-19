李晧禎決定返韓「見休息室隊員反應」哽咽泛淚！　感性喊話台粉

記者張筱涵／綜合報導

「韓籍三本柱」之一的李晧禎明年將回到韓國活動，近日在節目《Talk一杯》中，分享了在台灣活動的心情點滴，更提到朱朱看著她落淚時，自己也忍不住哽咽：「我們真的有許多美好回憶。」

▲李晧禎看到朱朱哭，自己也哽咽泛淚。（圖／翻攝自YouTube／Talk一杯）



李晧禎回憶起初來台灣時，發現台灣啦啦隊員普遍比較嬌小，和慈妹和丹丹變熟後，就會常常開身高的玩笑，儘管剛開始因為語言不通，在第一次和Fubon Angels成員們見面時，更緊張到手心冒汗，但她很積極努力拿著翻譯機四處交流聊天，會了一點中文後也變得更加自在。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於新一年的規劃，李晧禎表示將回到韓國發展：「雖然這是個困難的決定，但粉絲的支持給了我很大的勇氣，他們告訴我，無論我在哪裡都會支持我，讓我充滿感激。」她也提到這段時間在台灣獲得了許多關愛：「最近一次，朱朱進到休息室時看著我落淚，我也忍不住跟著哽咽泛淚，我也回想起很多美好回憶。」

▲李晧禎和隊員們相處良好。（圖／翻攝自YouTube／Talk一杯）



最後，李晧禎向台灣粉絲表達感謝與期待：「大家好，我是晧禎。大家說不論我做什麼選擇都會支持我的這句話，對我來說是很大的力量。雖然之後沒辦法像今年一樣常在台灣出現，但我開始了直播，如果想我的話，就來看我的直播吧！」她也希望未來有機會能再來台灣參與公開活動，與粉絲相聚。