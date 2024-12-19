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《GTO》希良梨宣布離婚台灣尪！15年異國婚悄告終…罹癌手術劇痛

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星希良梨19日發文宣布離婚了。她1997年以演員身份出道，隔年演出反町隆史版《麻辣教師GTO》而走紅，人氣高峰期時發現罹患子宮頸癌，因此暫停活動，2008年成為台灣媳婦，最新發文坦言去年（2023）已經離婚。

▲▼希良梨宣布已經離婚台灣老公。（圖／翻攝自IG）

▲希良梨宣布已經離婚台灣老公。（圖／翻攝自IG）

希良梨原本去年移居墨西哥，回到日本做婦科檢查發現罹癌，且比20年前還糟糕。自從10月進行手術後，12月17日再度接受手術，並說：「總是無法入眠，因為傷口和手術帶來的影響，疼痛非常劇烈，連翻身都很困難，實在難以入睡。」

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接著希良梨提及家人現況：「因為正在接受癌症治療，為了保護家人和重要的人，一直沒有提及這些事，但疼痛實在讓人難以忍受，所以選擇向大家報告。」她坦言：「去年我已經離婚，雖然曾在限時動態中向粉絲和追蹤者提到過，但因為家人是一般人，考量到可能的影響，一直沒有公開。然而，因為現在的痛苦，我只能選擇在這裡抒發。」接下來面對治療還需要一段很長時間，希望大家給予溫暖守護，「我會努力堅持下去，全力以赴」，長文中持續強調著「疼痛真的很折磨人」。

▲▼希良梨宣布已經離婚台灣老公。（圖／翻攝自IG）

▲希良梨宣布已經離婚台灣老公。（圖／翻攝自IG）

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