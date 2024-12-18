串流收視週榜／《夜市王》網路聲量飆！《九重紫》《蜀錦人家》同台對打

記者陳芊秀／綜合報導

2024年底前台灣串流又有一波追劇熱！台綜《夜市王》在電視頻道、串流平台播出後，網路聲量火速竄升中，而陸劇《蜀錦人家》、《九重紫》劇集在台灣同平台收視對打，日本大河劇《致光之君》全劇完結。這些夯劇、熱門綜藝在台灣收視表現如何？《ETtoday星光雲》與大家一起關注最新一週排行。

friDay影音／裴斗娜新劇稱冠

▲friDay影音收視週榜（12/9-12/15）。（圖／friDay影音提供）

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裴斗娜主演新劇《家族計劃》本週收視衝上第一，而12月的新韓綜《芬蘭租屋生活》本週升至第2名，節目找來李帝勳、車銀優、李東輝、郭東延4位高顏值男神在芬蘭體驗鄉村生活，吸引一票粉絲追看節目。

▲《芬蘭租屋生活》找來李帝勳、車銀優、李東輝、郭東延合體。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／《夜市王》網路聲量高

▲Hami Video收視週榜（12/9-12/15）。（圖／Hami Video提供）

台綜《夜市王》是美食競賽節目，全台北、中、南集結10家夜市，並根據每集主題請出攤位參賽，且賽制屬於淘汰制，每集都掀起網路熱烈討論，在Hami Video收視第2，成為今年少數登上平台前3名的台綜，僅居於電影《台北追緝令》之後，同時節目帶動一波夜市美食關注熱潮。而陸劇《蜀錦人家》穩居第3，同時被陸網視為年底最強黑馬《九重紫》同平台上架，形成兩陸劇同台對決，目前《九重紫》收視第5。

▲《夜市王》網路聲量高。（圖／翻攝自網路）

iQIYI／《獵罪圖鑑2》開播即登頂

▲iQIYI影音收視週榜（12/9-12/15）。（圖／iQIYI提供）

藝術探案劇《獵罪圖鑑》由檀健次與金世佳搭檔主演，2021年播出時掀起追劇熱潮，相隔3年推出《獵罪圖鑑2》，開播即登上平台第一。

▲《獵罪圖鑑2》全員回歸。（圖／翻攝自臉書）

KKTV／《致光之君》大結局

▲KKTV收視週榜（12/9-12/15）。（圖／KKTV提供）

《致光之君》於12月15日台日同步播出大結局。該劇描述《源氏物語》作者紫式部創作長篇小說的過程，是大河劇有史以來愛情戲戲最多的作品，編劇是擅長撰寫愛情劇的大石靜，劇中描述平安時代的男女感情觀，除了呼應史實，也引發日網熱烈討論。《致光之君》在邁入故事尾聲期間，台灣KKTV平台收視持續冠軍，一票秋季新劇全壓制在後，令不少日劇迷變成歷史控。

LINE TV／《九重紫》空降第一

▲LINE TV收視週榜（12/9-12/15）。（圖／LINE TV提供）

陸劇《九重紫》本週直接成為LINE TV平台收視第一。該劇在大陸串流平台創下站內熱度破30000萬大關的紀錄，打破歷來都是大咖演員主演才有的數字，劇集描述女主角「竇昭」經歷重生，再陷家中宅鬥風波，卻一次次難以改變命運，為了扭轉局勢得使出更大的決心。此外，該劇是由執導微短劇出身的曾慶傑擔任導演，男女主角孟子義、李昀銳人氣大漲，幕前幕後都出現「升咖」現象，這波追劇潮也在台灣升溫。

MyVideo／《九重紫》排名升

▲friDay影音收視週榜（12/9-12/15）。（圖／friDay影音提供）

《九重紫》在台灣各家串流平台成績不俗，上週在MyVideo排名第4，本週又前進到第3名，而平台第1、2名皆是電影，依序是韓片《破墓》、好萊塢電影《蜂刑者》，《九重紫》成為戲劇類冠軍。

▲韓影《破墓》登平台第一。（圖／MyVideo提供）