曾寶儀首度合體交往19年男友！　陪曾志偉錄《夜市王》是地下評審

記者黃庠棻／台北報導

女星曾寶儀與交往19年的導演男友林明謙首度合作，紀錄片《交換禮物》拍下數名癌症患者、家屬和專家們直面疾病，重新理解生命的勇氣與價值。該片在17日晚間於松仁威秀舉辦首映會，出品人邱瓈寬、導演林明謙、曾寶儀都盛裝出席。

▲曾寶儀合體導演男友林明謙。（圖／記者周宸亘攝）

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由於曾寶儀跟導演林明謙交往19年，推出首部合作電影《交換禮物》，談到拍攝過程中是否有些磨合，林明謙表示兩人默契很好，但仍會有一些衝突，直呼「我覺得大家都明白，跟另一半一起工作真不是那麼容易」，坦言紀錄片的拍攝時間很長，知道對方很累，但因為要「記錄」，無法像拍攝劇情片一樣把劇本寫好，讓女友等待是比較困難的部分。

▲曾寶儀合體導演男友林明謙。（圖／記者周宸亘攝）

近期，曾寶儀的父親擔任綜藝《夜市王》的評審，坦言「本身很喜歡這個節目，所以爸爸每一集錄影的時候我都在現場」，還笑說自己是「地下評審」，父親在台上沒吃完的食物，都由她幫忙吃光光，笑說「所以我都知道每一盤好吃或不好吃。」

▲曾寶儀談及綜藝《夜市王》。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，曾寶儀談到《夜市王》還說道「我很高興台灣能有一個屬於台灣在地、別的地方沒有辦法複製的節目，我也很高興這些店家因為有曝光被大家看見，讓大家更願意走進夜市，希望全亞洲甚至全世界的遊客來台灣，都可以感受到台灣的夜市文化。」不過她也幫曾志偉緩頰，笑說「我爸爸的那個口味問題，請記得他是一個香港人啊，他不是土生土長的台灣人。」

▲曾志偉是《夜市王》評審之一。（圖／緯來提供）