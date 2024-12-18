徐乃麟媳婦過年收超大包紅包　吳怡霈爆日籍老公酒後失態狀況

記者葉文正／台北報導



相愛容易相處難，經營婚姻不容易，八大綜合台《WTO姐妹會》邀來吳怡霈、大久保麻梨子、徐新洋，三對演藝圈的異國夫妻分享跨越國界的婚姻會遇到哪些難題？愛家好男人的主持人郭彥均打趣坦言，自己和文化背景相同的老婆生活，都會覺得日常裡處處有地雷了，更何況是異國夫妻？！嫁給日籍老公的吳怡霈則分享，在和另一伴的相處後，讓她見識到最真實的日本人 !



▲徐新洋(左)和妻子宋蕊安。（圖／八大提供）

吳怡霈和日籍老公AKIRA交往13年，新婚兩年，兩人很有默契地在滿分五分的狀況下，都認為目前的婚姻狀態是逼近完美的四分！吳怡霈透露一開始認識老公的時候，覺得他話很少，是很難聊天的害羞類型，「後來在一個聖誕節的聚會，發現老公突然話變很多，且會表達自己的意見。」甚至吐露心聲，讚美吳怡霈很漂亮，讓她驚覺原來要聽到日本人說真心話，灌他酒就對了！



▲吳怡霈(左)和老公AKIRA。（圖／八大提供）

吳怡霈笑說，日本人通常感覺比較嚴肅，好像凡事都要按照規矩來，可是要看到真實的日本人，就是給他酒喝就對了，「日本人喝酒前跟喝酒後是完全不一樣的人！」她開玩笑表示，日本人喝酒前會好像一直在跟你客套，喝酒後就不一樣，此話一出，讓另一位來賓大久保麻梨子忍不住點頭認同，麻梨子的台灣老公見狀加碼爆料，愛妻喝酒後會變得更可愛一點，甚至還會開始跳舞！



徐新洋和來自俄羅斯的妻子宋蕊安交往8年，結婚一年多，宋蕊安透露因為在台灣多年，婚前也曾去徐新洋家裡過年，但婚後以媳婦的身分在徐家過年，收到的紅包有比較厚一點，眼尖的郭彥均忍不住笑說，有注意到宋蕊安在比出紅包厚度時，是真的很厚耶！莎莎不禁好奇問：「因為我記得乃哥之前是不是有跟新洋放話過，如果你們生了小孩…」意指祝賀的紅包不會少，對此，徐新洋幽默回應：「我蠻喜歡他的放話，我在等他的放話再更狠一點！」