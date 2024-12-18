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張景嵐認了「刻意單身4年」！最討厭被摸頭說1句話：莫名一肚子火

記者潘慧中／綜合報導

張景嵐2023年2月認愛資深藝人陳凱倫的兒子陳銳，穩定交往至今。然而，她17日在社群網站坦言，其實在這段戀情之前，「花了長達4年刻意單身」，並娓娓道出背後原因。

▲▼張景嵐。（圖／翻攝自Instagram／changchinlan）

▲張景嵐坦承曾刻意單身4年。（圖／翻攝自Instagram／changchinlan）

張景嵐分享與某位星座老師的對話，對方形容她「個性根本是男的」。對此，她坦言從小就覺得靈魂像被困在一個很女性化的外表中，不喜歡女生之間的八卦或一起上廁所，反而和男生相處更自在，「出道後一直被稱『女神』，也常覺得這名字有種『與我無關』的感覺。」

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▲▼張景嵐。（圖／翻攝自Instagram／changchinlan）

▲張景嵐鬆口感情觀。（圖／翻攝自Instagram／changchinlan）

此外，張景嵐也坦言30歲前不太認識自己，男生一邊摸她的頭一邊說「阿妳乖啦」是她最討厭的事，「莫名一肚子火！」她當時無法理解自己生氣的原因，只知道很討厭沒有選擇的自己、或者人生被支配，「但看身旁的姐妹都配合男友配合得很開心。」

▲▼張景嵐。（圖／翻攝自Instagram／changchinlan）

▲張景嵐花時間自我探索。（圖／翻攝自Instagram／changchinlan）

因此，張景嵐刻意單身了4年探索自我，「在感情中不配合任何人的狀況下，我如何靠自己平衡『孤獨卻不孤單』的感受」，希望可以從各種情緒回到平靜，「認識自己是一輩子的功課，愛自己的第一步是了解自己，我一直這麼相信。」

張景嵐IG全文：

上次跟某星座老師聊天
他看我的盤就說：「你個性根本是男的～」
而且留短髮很適合你

我就說，其實我一直也有種，
我的靈魂被關在一個很女性化的外表裡面～
小時候～
一群女生聚在一起八卦，我就想放空回家
也不知道去上廁所幹嘛要一起上
小時候常常跟男生們一起玩，莫名覺得很自在
被懲罰做伏地挺身，也想跟男生朋友比快
大隊接力時，喜歡也享受跟男同學討論戰術
最好的幾個朋友，也都是男生

出道後一直被稱「女神」
也常覺得這名字有種”與我無關”的感覺

之前也遇到一個通靈老師
說我過去幾乎都是當男生居多
這輩子想體驗看看女神的感覺

印象中 30歲之前 不是很了解自己
最討厭聽到男生跟我說：「阿你乖啦！」（還搭配摸頭）
真的聽完莫名一肚子火
但也不知道自己在火什麼

只知道我很討厭被支配的人生
或沒有選擇的自己
但看身旁的姐妹都配合男友配合的很開心

我花了長達四年的刻意單身來探索自己
在感情中不配合任何人的狀況下
我如何靠自己平衡「孤獨卻不孤單」的感受

透過事件不斷反覆練習
希望可以從各種情緒回到平靜
這樣才是 好好的我自己

回頭看
往往有情緒的時候，都把自己想的太大了
要勇敢走下去的時候，卻又把自己想的太小了
我相信沒有白走的路，也就沒有白活的人生。

認識自己是一輩子的功課了
愛自己的第一步是了解自己
我一直這麼相信

/
其實這篇本來只是想講我喜歡短髮
我回不去長髮了

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