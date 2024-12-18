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《捍衛戰士》激起從軍潮　湯姆克魯斯獲海軍最高榮譽

▲36年前的《捍衛戰士》珍貴劇照曝光，深藏男人的秘密。（圖／得利影視提供）

▲1986年上映的《捍衛戰士》劇照。

文／中央社

美國影星湯姆克魯斯主演的《捍衛戰士》（Top Gun）等電影，多年來吸引不少人從軍。美國海軍17日頒發最高平民榮譽給湯姆克魯斯，表彰他對海軍及陸戰隊的「傑出貢獻」。

美聯社報導，湯姆克魯斯（Tom Cruise）目前人在英國工作，他在英國倫敦附近的長十字影業工作室（Longcross Studios）接受美國海軍部長戴杜羅（Carlos Del Toro）頒發「傑出公共服務獎」。

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62歲的湯姆克魯斯表示，他很自豪能獲得這項「非凡肯定」，同時得到一枚獎章和一張證書。

湯姆克魯斯說：「我敬佩所有軍人，我在生活中深信一點，那就是領導即是服務。我深知這一點，而我在軍人身上看到了這點。」

美國海軍表示，湯姆克魯斯「讓外界對於我們訓練有素的軍人以及他們在服役期間所作犧牲，有了更多的認識與感激」。

▲▼湯姆克魯斯（Tom Cruise）靠《捍衛戰士：獨行俠》賺進1億美金。（圖／UIP提供）

▲2022年續集《捍衛戰士：獨行俠》。

1986年上映的電影《捍衛戰士》講述冷戰時期王牌飛行員的故事，不但讓湯姆克魯斯一炮而紅，也激起一股從軍熱潮，海軍甚至在電影院內設置募兵攤位。

2022年續集《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun: Maverick）上映後，又一次燃起這股熱潮，湯姆克魯斯這次在片中主要飾演指導新一代精英飛行員的角色。

海軍指出，這部續集作品「為年長觀眾帶來懷舊感，同時重新喚醒新觀眾的思維，有效讓較年輕觀眾對於海軍提供的技能和機會感興趣」。

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