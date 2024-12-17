吳宗憲自封評審界烏鴉　舞蹈界的企鵝參賽者都暈了

記者葉文正／台北報導

三立都會台持續推出年輕觀眾喜歡的節目，延續奧運霹靂舞熱潮，三立都會台與勝星娛樂合作，即將在2025年1月4日起，每週六晚間10點播出全新嘻哈舞蹈實境節目《S+PLUS巔峰舞者》，該節目最堅強的評審陣容，包括AKIRA、吳建豪、陳漢典、小春、大淵、MCHotDog、 TONY GOGO、NIKE、徐百川、田一德，金陽與許凱皓則擔任賽評工作，而參加的每個舞團也都是大有來頭，除台灣外，還包括日本、韓國、新加坡街舞強者一同挑戰。



▲吳宗憲(中)自認是評審界的烏鴉。（圖／三立提供）

日前節目中的其中六隊參賽舞團包括「Sassy Sista」、「Central Breaker」、「Rice Team」、 「Lit n Posh」、「IP Lockers」、「Cufa Squad」參加《綜藝大熱門》最強「舞」重奏！巔峰舞團Battle大戰單元錄影，六隊都在節目中展現超強舞技。

▲參賽者Sassy Sista。（圖／三立提供）

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評審之一的陳漢典表示現在越來越多人喜歡街舞，這個節目是所有街舞強人的精采故事，要帶出嘻哈的精神，除了非常緊張刺激的舞蹈比拚之外，還有很多內心的世界、真人秀的部分。節目一開場田一德、NIKE、金陽、許凱皓四人就帶來洗腦神曲〈APT.〉開場舞表演、各自大秀舞技，主持人陳漢典也一同加入尬舞，但四分鐘超有誠意的表演卻被吳宗憲虧「太長」，引發眾人爆笑。《綜藝大熱門》該表演將於12/19 (四) 21:00 播出。

▲參賽者臥虎藏龍。（圖／三立提供）



田一德透露《S+PLUS巔峰舞者》邀請的節目評審都是重量級，吳宗憲笑說如果條件可以談攏自己也會參加，大家立刻邀請他參加總決賽，他說他要專門講難聽話，更稱自己是「舞蹈界的企鵝（因為不會跳舞）、評審界的烏鴉（因為不會講好話）」。

第一組比賽由火辣的「Sassy Sista」對上陽剛味十足的「Central Breaker」，「Sassy Sista」的特色就是翹臀抖抖抖，他們本來就是女性舞風的TOP，讓吳宗憲看得一直啊啊啊叫，田一德表示今天還不是她們表演最炸的，她們的演出是又辣又好看。吳宗憲笑說Sassy Sista帶給新女性自信，性感翹臀演出展現出對身體的自主權，Central Breaker他們則是以折損身體的跳法力抗女團。



第二組較勁的是「Rice Team」VS.「Lit n Posh」，「Lit n Posh」組合是兩位男性但舞蹈動作魅力十足，吳宗憲對他們的評語是：「他們的騷勁不得了、很有態度，舉手投足都很有自信。」金陽認為他們兩組一起展現了男生各種的可能性，可以帥、可以性感、可以騷、可以美，NIKE則認為他們是男生性感的極致。第三組尬舞的是「IP Lockers」 VS.「Cufa Squad」 這兩團都太厲害，而且都是從小時候就拿很多比賽的冠軍、舞齡都超久。由於這次參賽舞者都是老師級，讓吳宗憲忍不住問說都已經當老師還來參加比賽，會不會壓力很大？等於是大學教授來參加大學聯考。他還笑說有個歐洲的舞蹈比賽舞者的每一個細節連抖一下都一樣、太有默契，後來舞者跟評審說，他們的細節都是設計出來的，就和IP Lockers感覺很像，說我不懂舞蹈是我根本懶得講。