林襄《玩很大》同框黃小柔Vicky畫面曝光！　3人表情互動全被播出

記者田暐瑋／綜合報導

女星黃小柔、Vicky最近上節目爆料某女星私下無禮，還佔高鐵位，片段曝光後，遭外界懷疑是在影射啦啦隊女神林襄、林穎樂，有網友翻出當時《綜藝玩很大》的節目片段，林襄、黃小柔與Vicky同框的畫面曝光。

▲林襄、林穎樂遭影射耍大牌。（圖／翻攝自臉書）



在節目中，林襄面對吃「加蟲杯子蛋糕」的懲罰，展現敬業精神，儘管害怕，仍努力咬了一口，卻因為味道無法忍受而吐出來，黃小柔見狀在旁說道：「很努力！是啦啦隊精神！」而Vicky也想替她緩頰：「可以啦，她嘴巴都在發抖了！」黃小柔甚至還拍拍她的背安慰，3人互動並無任何摩擦。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林襄和黃小柔節目畫面曝光。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）



針對網上流傳的「高鐵沒禮貌」事件，林襄強調自己並未與前輩同搭高鐵，錄影時是搭乘台鐵，並未有坐錯位子的情況，經紀人也呼籲網友停止散播不實言論，並表示將透過法律手段捍衛藝人的名譽。透過林襄IG最新貼文底下留言可見到，一位網友直接表示：「自己對號入座也是沒辦法，對方又沒說是誰，自己拚命澄清，不是很可笑？」為此，林襄強調自己並沒有對號入座或拚命澄清，而是針對網友們的留言詢問作出回答，「因為不回答，有沒有可能被說默認？」