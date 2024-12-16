陳沂點名黃小柔、Vicky敢做敢當！　吐槽2人態度曖昧：騙通告費？

記者王靖淳／綜合報導

女星黃小柔、Vicky最近上節目爆料某女星私下無禮，還佔高鐵位，片段曝光後，遭外界懷疑是在影射啦啦隊女神林襄、林穎樂，隨著風波延燒，4人的社群也湧入網友洗版。為此，網紅陳沂今（16）日在臉書發文評論此事，直接喊話黃小柔、Vicky敢做敢當，「在那邊態度曖昧不明，說不出是誰，難道上節目講的內容，都是為了騙通告費編出來的喔？」

▲林襄、林穎樂疑似遭影射搶前輩座位。（圖／翻攝自Facebook）

陳沂在文中點出3個重點，她直言，雖然她認為林襄「沒讀書、超沒教養」，但她真實的個性讓人覺得可愛。陳沂強調，即使林襄先前看周杰倫演唱會時，站在椅子上的行為超沒教養，但這次疑似被影射搭高鐵搶對號座位一事，她認為只是沒有敬老尊賢，所以才導致前輩不滿，並不構成所謂的不禮貌。陳沂也對林襄的粉絲開轟，直言粉絲們似乎有閱讀障礙，甚至連留言都罵不到點，因此她希望林襄能發揮偶像魅力，帶動讀書風氣，搶救國民平均智商。

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▲陳沂發文談佔位風波。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

此外，陳沂點名上節目爆料的女星黃小柔與Vicky，她認為，兩人爆料後曖昧不明的態度，只會讓事件繼續延燒，甚至引發網友不滿。為此，她呼籲：「既然上節目爆料事情鬧大，那就敢做敢當，直接說是誰不就結案，讓我們看看到底哪個後輩那麼沒禮貌。」陳沂更批評兩人聲稱遭網路霸凌的說法，認為事情是她們鬧大的，「網友要一個公道，哪來的霸凌啊？」甚至也質疑，若無法說清楚，「難道上節目講的內容，都是為了騙通告費編出來的喔？」