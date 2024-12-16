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SHINee泰民YouTube遭封鎖關閉！　「駭客狂攻擊」公司曝搶救進度

記者劉宛欣／綜合報導

南韓男團SHINee成員泰民在今（2024）年離開了老東家SM娛樂，加盟Big Planet Made，積極展開個人活動。他的YouTube頻道無預警遭駭客攻擊後，因違反社群政策而被YT官方關閉，對此，經紀公司16日對外發出聲明還原整件事情。

▲泰民YouTube頻道因駭客攻擊而遭封鎖。（圖／翻攝自泰民IG）

▲泰民YouTube頻道因駭客攻擊而遭封鎖。（圖／翻攝自泰民IG）

根據韓媒報導，Big Planet Made 16日發表官方聲明表示：「15日凌晨3點左右，我們發現旗下藝人泰民的官方YouTube頻道再次出現被駭跡象。」還提到：「在意識到頻道被駭後，我們立即進行了復原並完成相關處理，並於15日上午向YouTube方提交了疑似駭客的帳號資訊及相關證據，進行了舉報。」

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然而，聲明進一步指出：「16日下午1點左右，YouTube通知我們，因頻道違反社群政策，頻道被刪除。目前頻道處於關閉狀態。」Big Planet Made對此表示歉意：「雖然我們已經將頻道改成了複雜組合的密碼、雙重認證等，做了所有可能的安全措施，仍發生了這樣的突發情況，對於讓粉絲感到不便和擔憂，我們深感抱歉。」

▲泰民YouTube頻道因駭客攻擊而遭封鎖。（圖／翻攝自泰民IG）

▲泰民經紀公司發出聲明解釋。（圖／翻攝自泰民IG）

此外，聲明中還提到：「目前，我們正在與YouTube商討解決辦法，未來將持續溝通，盡快澄清事實，努力使頻道在最短時間內恢復正常。」Big Planet Made承諾，針對泰民YouTube頻道多次遭駭的情況，將向警方報案並採取強烈的法律行動，他們也向粉絲保證將盡速復原頻道。目前，泰民的YouTube頻道已無法查看，頁面顯示的通知為「由於違反YouTube社群政策，頻道已被刪除。」

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