碧昂絲12歲愛女大銀幕出道了！　她一聽聲音秒噴淚：我以她為榮

記者黃庠棻／台北報導

碧昂絲的女兒布魯艾薇卡特（Blue Ivy Carter）年僅12歲，已是全球最著名的青少女，她曾被《時代》雜誌稱為「世界上最有名氣的嬰兒」，才剛出生，她的哭聲就被放進專輯裡，而她自小就跟著媽媽南征北討，並在7歲那年和碧昂絲一起拿下了葛萊美獎。如今媽媽再次回歸《獅子王：木法沙》的配音行列，做女兒的布魯艾薇自然也要如影隨行。

▲碧昂絲與女兒一起為《獅子王：木法沙》配音。（圖／迪士尼提供）



電影找上布魯艾薇卡特的原因，除了歌后碧昂絲原本就在2019年的真人版《獅子王》裡，為辛巴的青梅竹馬娜娜配音外，當年拍攝主題曲〈Spirit〉的MV，碧昂絲也讓女兒在片中演出。不過導演貝瑞傑金斯表示，真正讓他下定決心邀母女聯手，最主要是他聽了布魯艾薇為奧斯卡得獎動畫短片《Hair Love（髮之戀）》錄的有聲書。



導演回憶道「當時我擔心的是，碧昂絲是否願意和女兒演對手戲？結果事實證明我多慮了，當我向她們提出邀請時，母女毫不猶豫就答應了。」而《獅子王：木法沙》也因此成了布魯艾薇的大銀幕出道作品。

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▲碧昂絲與女兒一起為《獅子王：木法沙》配音。（圖／迪士尼提供）



儘管碧昂絲已經帶著女兒征戰過無數的表演舞台，當她在錄音室裡聽著女兒為榮耀國公主琪拉雅配音，布魯艾薇從容的態度與大器的表現仍讓碧昂絲淚灑錄音室，並且不斷重覆「我非常以她（布魯艾薇）為榮」。其實碧昂絲受訪時曾透露，她一直不想讓孩子們過早生活在鎂光燈下，不過布魯艾薇從三歲開始就會創作「她認真面對每一份工作，而且重要的是，她玩得很開心」。



小小年紀就有大將之風的布魯艾薇，形容這次配音是「一次驚奇的經歷」，她非常感謝工作人員讓她順利投入工作，尤其謝謝導演貝瑞傑金斯的全力支援，說道「我覺得這對我來說是很棒的經驗，我真的很希望全世界像我一樣的孩子能一起來看這部電影，並且期望他們能樂在其中，也能從中看到自己」。



而迪士尼喜獲布魯艾薇卡特這樣的年輕新血加入，卻也痛失英才。木法沙之所以偉大，除了他是獅子界最宏觀、最寬容的角色，也是最了不起的父親，而為木法沙賦予象徵意義的著名影星詹姆斯厄爾瓊斯卻不幸在今年過世。

雖然詹姆斯厄爾瓊斯無法再為前傳電影《獅子王：木法沙》配音，但導演特別在電影開頭採用了厄爾瓊斯的聲音來紀念他，傑金斯說「詹姆斯的離去讓我們像失去了族長，我們決定用特別的方式向他致敬！」

▲《獅子王：木法沙》即將在台灣上映。（圖／迪士尼提供）



而被美聯社評為「2024年具突破性藝人」的亞倫皮埃爾（Aaron Pierre），則接下了木法沙配音的重責大任，他同時也接受了《海洋奇緣》配樂大師林曼努爾米蘭達的歌唱訓練，並展露了聲樂天賦。對於接下厄爾瓊斯的工作，亞倫皮埃爾謙卑地說「在我有機會講述木法沙的故事之前，詹姆斯厄爾瓊斯就給了我很多的靈感，我一直在向他學習，希望我的表現沒有讓他失望。」

▲英國男星亞倫皮埃爾為《獅子王：木法沙》的木法沙配音。（圖／迪士尼提供）



即將在19日搶先全美在台灣上映的《獅子王：木法沙》，描述了孤兒木法沙在流浪過程中，和擁有皇室血統的塔卡成為莫逆之交，兩個沒有血緣關係卻情如兄弟的獅倆後來展開了冒險，這段旅程不但考驗了他們的友誼，同時也鍛鍊他們的智慧。



據悉，電影在美國首映過後，已經有粉絲分別擁護「木法沙」和「塔卡」，昔日被塑造成詭計多端的刀疤（即塔卡）終於有了粉絲，這讓為塔卡配音的小凱文哈里遜（Kelvin Harrison Jr）相當興奮，他說「我認為這真的很酷，這是為前傳電影拉開序幕最好的方式，並讓我們得以重新評估刀疤的一生。」