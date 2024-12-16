金鐘女星第2座百岳就挑戰玉山！開爬前「先到草叢如廁」崩潰攻頂

記者黃庠棻／台北報導

全能女星李霈瑜（大霈）今（16）日出席福斯商旅公益紀錄片《我只剩下勇敢》首映記者會，分享親身參與拍攝這部感人作品的心路歷程。這部紀錄片完整記錄了腦麻兒小比與比媽陳嘉玲攜手挑戰玉山的故事，不僅展現了母子的深厚羈絆，也深入刻畫了他們如何以幽默與堅韌攜手突破困難、迎接人生挑戰的過程。

▲李霈瑜出席公益紀錄片《我只剩下勇敢》首映記者會。（圖／記者姜國輝攝）

大霈在紀錄片放映之後接受訪問，坦言一開始接到這個邀約的時候愣了一下，因為她過去從事潛水活動比較多，不曉得怎麼會有「爬山」的工作找上門，但因為這是個很棒的公益活動，所以馬上就答應了，率性直呼「這個活動給人勇氣，還幫助得到人」，還笑說「沒有問價錢就說好了」。

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▲李霈瑜出席公益紀錄片《我只剩下勇敢》首映記者會。（圖／記者姜國輝攝）

不僅如此，大霈也透露自己在爬百岳前，自主訓練爬了象山兩次就跟著這次的夥伴一起挑戰合歡山，第二次經驗就是本片的主角玉山，因為自己有鼻中隔的問題，透露在爬山的過程中會特別喘，直呼「不知道是我的問題，還是空氣真的很稀薄」，不過對她來說最困難的還是天氣。

▲李霈瑜出席公益紀錄片《我只剩下勇敢》首映記者會。（圖／記者姜國輝攝）

除了天氣之外，大霈也表示這次挑戰玉山，印象最深刻、最崩潰的就是攻頂的最後一哩路，她手腳並用、用爬的上山，甚至忘了戴手套，只能套上一雙襪子代替。另外，大霈也透露在開始上玉山之前，自己有到附近草叢解決生理需求，地點甚至還是山友親切告知的，一切的過程都讓她相當難忘，笑說「做團隊的其中一人，很感動、很感恩」。

▲李霈瑜出席公益紀錄片《我只剩下勇敢》首映記者會。（圖／記者姜國輝攝）