ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

金鐘女星第2座百岳就挑戰玉山！開爬前「先到草叢如廁」崩潰攻頂

記者黃庠棻／台北報導

全能女星李霈瑜（大霈）今（16）日出席福斯商旅公益紀錄片《我只剩下勇敢》首映記者會，分享親身參與拍攝這部感人作品的心路歷程。這部紀錄片完整記錄了腦麻兒小比與比媽陳嘉玲攜手挑戰玉山的故事，不僅展現了母子的深厚羈絆，也深入刻畫了他們如何以幽默與堅韌攜手突破困難、迎接人生挑戰的過程。

▲李霈瑜出席公益紀錄片《我只剩下勇敢》首映記者會。（圖／記者姜國輝攝）

▲李霈瑜出席公益紀錄片《我只剩下勇敢》首映記者會。（圖／記者姜國輝攝）

大霈在紀錄片放映之後接受訪問，坦言一開始接到這個邀約的時候愣了一下，因為她過去從事潛水活動比較多，不曉得怎麼會有「爬山」的工作找上門，但因為這是個很棒的公益活動，所以馬上就答應了，率性直呼「這個活動給人勇氣，還幫助得到人」，還笑說「沒有問價錢就說好了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李霈瑜出席公益紀錄片《我只剩下勇敢》首映記者會。（圖／記者姜國輝攝）

▲李霈瑜出席公益紀錄片《我只剩下勇敢》首映記者會。（圖／記者姜國輝攝）

不僅如此，大霈也透露自己在爬百岳前，自主訓練爬了象山兩次就跟著這次的夥伴一起挑戰合歡山，第二次經驗就是本片的主角玉山，因為自己有鼻中隔的問題，透露在爬山的過程中會特別喘，直呼「不知道是我的問題，還是空氣真的很稀薄」，不過對她來說最困難的還是天氣。

▲李霈瑜出席公益紀錄片《我只剩下勇敢》首映記者會。（圖／記者姜國輝攝）

▲李霈瑜出席公益紀錄片《我只剩下勇敢》首映記者會。（圖／記者姜國輝攝）

除了天氣之外，大霈也表示這次挑戰玉山，印象最深刻、最崩潰的就是攻頂的最後一哩路，她手腳並用、用爬的上山，甚至忘了戴手套，只能套上一雙襪子代替。另外，大霈也透露在開始上玉山之前，自己有到附近草叢解決生理需求，地點甚至還是山友親切告知的，一切的過程都讓她相當難忘，笑說「做團隊的其中一人，很感動、很感恩」。

▲李霈瑜出席公益紀錄片《我只剩下勇敢》首映記者會。（圖／記者姜國輝攝）

▲李霈瑜出席公益紀錄片《我只剩下勇敢》首映記者會。（圖／記者姜國輝攝）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「啦啦隊女神」黑絲長腿熱舞一半扣子爆開太襄！

推薦閱讀

遭林襄粉絲逼道歉「Vicky火大開罵了」！　IG被洗版：到我這發什麼瘋

遭林襄粉絲逼道歉「Vicky火大開罵了」！　IG被洗版：到我這發什麼瘋

股王尾牙「不抽獎」大紅包金額曝！蔡尚樺主持完驚呆：董事長超阿莎力

股王尾牙「不抽獎」大紅包金額曝！蔡尚樺主持完驚呆：董事長超阿莎力

林襄：我沒跟前輩們一起搭高鐵！　陷佔位風波…45字還原搭車真相

林襄：我沒跟前輩們一起搭高鐵！　陷佔位風波…45字還原搭車真相

人氣漫畫家織織「突PO超音波照」宣布懷孕！分手賴賴2年：迎接新篇章

人氣漫畫家織織「突PO超音波照」宣布懷孕！分手賴賴2年：迎接新篇章

林襄經紀人PO長文「忍過業內很多可怕的事」　揭她遭前輩霸凌內幕

林襄經紀人PO長文「忍過業內很多可怕的事」　揭她遭前輩霸凌內幕

林襄遭影射耍大牌「搶高鐵座位」 ！　當事人Vicky發聲：重要是禮貌問題

林襄遭影射耍大牌「搶高鐵座位」 ！　當事人Vicky發聲：重要是禮貌問題

阿嬌遭爆當男偶像小三！趁正牌女友不在拍私密片…陸狗仔抖出畫面

阿嬌遭爆當男偶像小三！趁正牌女友不在拍私密片…陸狗仔抖出畫面

唐綺陽運勢／水逆掰了！處女「桃花朵朵開」獅子可能爆紅或爆黑

唐綺陽運勢／水逆掰了！處女「桃花朵朵開」獅子可能爆紅或爆黑

關韶文半年狠甩15公斤！　抽血一驗竟發現罹病

關韶文半年狠甩15公斤！　抽血一驗竟發現罹病

2025全台跨年活動一次看！「完整卡司、轉播資訊」　5組大咖韓星都來了

2025全台跨年活動一次看！「完整卡司、轉播資訊」　5組大咖韓星都來了

快訊／小哥哥艾理首發聲！「本人不可能違法」FANS17爆有未成年片

快訊／小哥哥艾理首發聲！「本人不可能違法」FANS17爆有未成年片

孫安佐入伍倒數兩天！公開剃髮「光頭照曝光」　提出不揍長官條件

孫安佐入伍倒數兩天！公開剃髮「光頭照曝光」　提出不揍長官條件

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

遭林襄粉絲逼道歉「Vicky火大開罵了」！　IG被洗版：到我這發什麼瘋

股王尾牙「不抽獎」大紅包金額曝！蔡尚樺主持完驚呆：董事長超阿莎力

林襄：我沒跟前輩們一起搭高鐵！　陷佔位風波…45字還原搭車真相

人氣漫畫家織織「突PO超音波照」宣布懷孕！分手賴賴2年：迎接新篇章

林襄經紀人PO長文「忍過業內很多可怕的事」　揭她遭前輩霸凌內幕

林襄遭影射耍大牌「搶高鐵座位」 ！　當事人Vicky發聲：重要是禮貌問題

阿嬌遭爆當男偶像小三！趁正牌女友不在拍私密片…陸狗仔抖出畫面

唐綺陽運勢／水逆掰了！處女「桃花朵朵開」獅子可能爆紅或爆黑

關韶文半年狠甩15公斤！　抽血一驗竟發現罹病

2025全台跨年活動一次看！「完整卡司、轉播資訊」　5組大咖韓星都來了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

李霈瑜, 大霈

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 林襄陷佔位風波「突親授打肉毒後保養」　昔認：我有200萬的臉
  2. 林襄陷佔位風波！律師「揭1點」喊奇怪：根本無法判斷是非
  3. 白安、鼓鼓、蕭秉治、Energy登新北耶誕城　貼心寵粉謀福利
  4. 73歲影帝肥貓慘背債7千萬！「僅劉德華伸援手」他感念：一輩子不忘
  5. 票房破5.5億「登香港影史最賣座」　《破·地獄》導演確定來台！
  6. 羅志祥承認「20年前合體蔡依林黑歷史」　自嘲：再PO就二次傷害了
  7. 「整形皇后」顧婕拉皮臉腫露面！自爆推工作損失百萬　抗癌近況曝光
  8. 金鐘女星第2座百岳就挑戰玉山！開爬前「先到草叢如廁」崩潰攻頂
  9. 《零日攻擊》補助惹議！文創預算討論僵持1小時　凍結7500萬
  10. 黃小柔被問：信教不會說謊吧？　「臉書被洗版」3字正面回應

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366