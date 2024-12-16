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林襄經紀人PO長文「忍過業內很多可怕的事」　揭她遭前輩霸凌內幕

記者陳芊秀／綜合報導

女星黃小柔、Vicky日前在小S節目《小姐不熙娣》爆料之前搭高鐵出外景，遭流量女星搶座位，部分網友瘋猜主角是啦啦隊女神林襄。林襄經紀人莉奈昨日（15）發嚴正聲明前，自爆「忍過業內很多很可怕的事，總感覺這些才需要討論吧……」。

▲▼莉奈發長文挺林襄「我們因為爆紅忍過業內很多很可怕的事」。（圖／翻攝自臉書）

▲莉奈發長文挺林襄：「我們因為爆紅忍過業內很多很可怕的事。」（圖／翻攝自臉書） 

莉奈發長文「林襄這個人好跟不好，我應該是最有體會的人」。她認為林襄雖有些小毛病，但是個心地善良且願意學習改變的人，她也坦言一直被別人說「是搖錢樹才維護的」，為此親回「我好像對錢財比較不是重心，攝影跟小寶才是我真正最在意的，人各有志，能帶給我藝人心靈成長富足也是我的成就感」。

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莉奈表示自己當攝影師12年，至少拍過250位以上的幕前人員，幕後的一切也都看在眼裡，任何時候發生言語暴力誤會，或是做錯了事情受到各種批判，也一定也告訴林襄對跟錯，或是表示誤會清者自清即可，其他時間會證明，「但這個不去強調與解釋，她會很心寒吧……」。她強調林襄「沒有任何的公主病大頭症」，相識11年，看到林襄不會遲到、客氣謙虛，會捨不得大家忙幫忙擺道具扶燈，雖然現在工作滿檔，和以前的差別只有「趕場工作時不會跟大家一起收拾，會需要先趕快離開，但離開前她會道謝跟道歉沒有一起收」

▲▼莉奈發長文挺林襄「我們因為爆紅忍過業內很多很可怕的事」。（圖／翻攝自臉書）

▲莉奈心疼林襄：「不去強調與解釋，她會很心寒吧……。」（圖／翻攝自臉書）

當林襄經紀人4年，莉奈「我們因為爆紅忍過業內很多很可怕的事」，反問這些才需要被討論吧，她提到「多年前她真的因為爆紅，曾經有一個工作一段時間承受被前輩霸凌惡整刁難過，大家知道會心疼嗎？」但林襄只會擦乾眼淚後繼續努力，不是自卑所以願意忍，只是願意換位思考知道自己可能讓人會針對，試圖保持正能量繼續前進，莉奈補充道：「我們還會定期交流如何和演藝圈的每個人應對」。

莉奈每次以經紀人角色得到客戶和拍攝團隊的任何回饋，都一向是「和襄相處的很好」、「跟我們想像的她不一樣」、「新聞的報導真的截然不同」，接著強調「這個誤會我無法沉默跟忍耐。我可是有其他可以讓我一直道歉的藝人的，呵呵，當然也一堆口袋名單真的很大頭症的人是誰」。她表示林襄真的不夠完美，跟現在成就成績相比，會一直更努力，「她骨子的真誠善良教養體貼，更不是有大頭症的人，不能因為所有混在一起，而抹滅事實。」而她也發正式聲明替藝人反擊不實影射。

▲▼莉奈發長文挺林襄「我們因為爆紅忍過業內很多很可怕的事」。（圖／翻攝自臉書）

▲莉奈反擊自己藝人遭影射：「這個誤會我無法沉默跟忍耐。」（圖／翻攝自臉書）

【莉奈臉書全文】

林襄這個人好跟不好，我應該是最有體會的人，她的各種小毛病還真的有，明明小我三歲搞得像我女兒，背黑鍋各種承擔各種多餘的工作量，是真的會心累。跟我往往懶得解釋跟教育很多地方，真的會覺得是幾歲的人了……但太多前輩跟我說她真的只是不懂，我留在身邊一直願意幫忙她，溝通引導共榮共苦，也是多次發現她心靈乾淨的心善的，而且她一直願意改變不停學習的！

至於一直以來會被說：她是我的搖錢樹我才維護的！這說法有些有趣，但代表我一直讓她有突破自己，演藝工作翻了各維度，我能很平常心的跟大家分享，我好像對錢財比較不是重心，攝影跟小寶才是我真正最在意的，人各有志，能帶給我藝人心靈成長富足也是我的成就感。不過當商業上的成功，除了我的本身跟貴人，跟今天林襄自己的態度也是高度關聯的！

我當攝影師12年了，拍了至少250位以上的幕前人員，幕後的一切都看在眼裡，所以這件事我會特別來跟大家強調。任何時候可以言語暴力誤會跟做錯了事情各種批判她，我一定也唸她告訴她對跟錯，或是誤會告訴她清者自清即可其他時間會證明，但這個不去強調與解釋，她會很心寒吧……

林襄絕對是我前三個攝影師工作中愛一起工作的對象，她沒有任何的公主病大頭症，認識她11年，她第一不會遲到，第二超客氣謙虛，第三她會捨不得大家忙，擺道具架背景扶燈拿東西拉行李各種，她真的樂於參與其中，現在跟以前的差別只有，她工作滿檔需要趕場工作時不會跟大家一起收拾，會需要先趕快離開，但離開前她會道謝跟道歉沒有一起收。看她長大的幕後人員真的很常說：我們很有趣，很少這樣子突然際遇不同後，到頭來我們的態度都是相同的人。在演藝圈真的好少……

再來當她經紀人4年，我們因為爆紅忍過業內很多很可怕的事，總感覺這些才需要討論吧，多年前她真的因為爆紅，曾經有一個工作一段時間承受被前輩霸凌惡整刁難過，大家知道會心疼嗎？但她只會擦乾眼淚後當下努力繼續融入，她不是自卑所以願意忍，她是貼心的人，只是願意換位思考知道自己可能讓人會針對，所以她試圖更加保持正能量持續前進，態度上也努力叮嚀自己更謙和，我們還會定期交流如何和演藝圈的每個人應對。

我每次經紀角色得到客戶和拍攝團隊的任何回饋，都一向是（和襄相處的很好），（太喜歡跟她工作了），（跟我們想像的她不一樣），（新聞的報導真的截然不同），（妳真的讓她成長很多但她態度都一樣欸太會教了吧），各種相同類型的讚美跟肯定，所以這個誤會我無法沉默跟忍耐。我可是有其他可以讓我一直道歉的藝人的，呵呵，當然也一堆口袋名單真的很大頭症的人是誰。

那關於昨天不小心第一時間喊話的我們公司經紀人章魚，他在演藝圈電視台工作12年了，不是剛加入的打工仔小弟弟，他因為前幾份工作，看過藝人的私下應該不亞於攝影師的我，所以應該也是挺有說服力發聲的，剛好在我們公司也一段時間了，不需要狗腿巴結襄，他純粹衝動沒忍住。

你們也是曾經跟我們工作的人嗎？即便此刻我們的代言邀約是滿檔，也沒有客戶被這波影響，彷彿她的私下做人與商業效果依然毋庸置疑，這幾年她的高度配合，結了多少善緣！我真的常常也以她為榮，彎下各種身段的她，因為襄也不認為她是誰，而是總感謝大家給她機會。

-請跟她工作的夥伴一起分享一下你們眼中看到的林襄吧！
-請跟她工作的夥伴一起分享一下你們眼中看到的林襄吧！
-請跟她工作的夥伴一起分享一下你們眼中看到的林襄吧！

我很感謝排山倒海而來想為我們發聲的媒體朋友，我知道大家都有看在眼裡的，謝謝大家。
襄真的不夠完美，跟她的成就成績相比，她會一直更努力！我也一直可以理解大家的罵與評論。可是這個她做的已經很好的事，我真的只能特別發聲，告訴她我們大家有看到有感受到，不要氣餒不要寒心。她骨子的真誠善良教養體貼，更不是有大頭症的人，不能因為所有混在一起，而抹滅事實。
哈哈哈近年生病好少拍照

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