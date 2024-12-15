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YTR卡特出國暈倒掛急診！　「嘔吐狂發抖」虛弱近照流出

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber卡特是小吳團隊的成員，平時除了和好友一同拍片，也經營個人YouTube頻道，不吝嗇與粉絲分享生活的他，今（15）日突然在IG發文透露自己人在東京暈倒掛急診，還接連冒出3個不舒服的症狀，並曬出一張虛弱的近照，無奈表示：「人在國外生病真的是好無助。」貼文曝光後，立即引發網友湧入留言表達關心。

▲▼卡特。（圖／翻攝自Instagram／kart_wang）

▲卡特。（圖／翻攝自Instagram／kart_wang）

卡特透露，自己因工作行程排得太滿，睡眠嚴重不足，導致身體亮起紅燈。為此他坦言：「最近的事情都排的太緊，大概都睡四五個小時就出門，今天早上甚至只睡了三小時就趕快出門去機場趕飛機。」並表示自己在抵達東京後，壓力與疲勞瞬間爆發，讓他出現「暈眩、嘔吐、四肢無力發抖」等症狀，最後只能送急診處理。

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卡特提到，在日本看病的過程相當艱辛，除了掛號時等待許久，還因語言隔閡，許多症狀只能用簡單的單字組合加上比手畫腳表達，再加上全身也無力，所以只能點頭跟搖頭，讓他坦言相當無助，不過他也自嘲地說：「回去要學習怎麼描述生病的日文單字」，希望未來能更好地應對突發情況。

▲▼卡特。（圖／翻攝自Instagram／kart_wang）

▲卡特在東京掛急診。（圖／翻攝自Instagram／kart_wang）

此外，卡特透露，這次求診費用約1萬5日幣（大約台幣3000），讓他深刻體會到「人在國外生病真的好無助」。最後他也不忘提醒大家，近期天氣變化大，務必要注意身體健康，並表示自己會好好康復，再繼續加油。貼文曝光後，湧入大批網友留言關心他，「保重」、「多多休息」、「祝福早日康復」。

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卡特, 網紅, YouTuber, 李雨禧

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