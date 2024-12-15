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林襄遭疑搶前輩高鐵位！知情人士爆她私下「真面目」：應是誤會

林襄近來負面新聞纏身。（圖／翻攝自林襄IG）

▲林襄近來負面新聞纏身。（圖／翻攝自林襄IG）

圖文／CTWANT

女星黃小柔、Vicky日前在小S節目《小姐不熙娣》爆料之前搭高鐵出外景，遭流量女星搶座位，沒禮貌行徑連小S都傻眼。節目播出後，許多網友將箭靶指向指向曾和2人一起上節目的林襄和林穎樂。對此，知情人士向時報周刊CTWANT提及過往和林襄共事的經驗，直呼：「一切應是說者無意、聽者有心，才導致了這場誤會！」

林襄、林穎樂（右）被懷疑是搶Vicky位置的高流量藝人。（圖／翻攝自林穎樂IG）

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▲林襄、林穎樂（右）被懷疑是搶Vicky位置的高流量藝人。（圖／翻攝自林穎樂IG）

據知情人士了解，林襄與Vicky、黃小柔確實有過一次同台，是在去年5月9日，從台北前往花蓮，當時由《綜藝玩很大》製作單位統一訂購台鐵票，而非高鐵，對於節目上的指控，知情人士以自身和林襄合作過的經驗表示，「林襄平時個性溫和有禮，對工作人員一向態度友善，當日的言行和語氣並非她的常態，應該是場誤會。」

他從旁觀察發現，林襄平時有聘請助理開車接送，「有時候節目如果錄太晚或太久，她還會怕助理累、叫助理先回家，她再自己搭計程車回去。」十分體恤身邊的工作人員。此外，知情人士形容林襄是個「很乖」的人，「她很怕惹了誰不開心，寧可自己委屈，也不要讓別人不開心」。所以看到林襄成為網友攻擊的對象，覺得這不像她的行徑，才會替她發聲。

知情人士透露該次錄影搭乘台鐵到花蓮，當時林襄還有拍照打卡。（圖／翻攝自林襄IG）

▲知情人士透露該次錄影搭乘台鐵到花蓮，當時林襄還有拍照打卡。（圖／翻攝自林襄IG）

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