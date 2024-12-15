張惠妹宣布「大巨蛋重磅喜訊」：20萬人全都有！　超狂進場禮包搶先曝

記者吳睿慈／台北報導

「妹神」張惠妹（aMEI）即將在21日起於台北大巨蛋開跑「ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會」，一連5場輪番上陣，主辦單位15日重磅宣布好消息，張惠妹寵粉無極限，為每位買票進場一共將近20萬觀眾、每個位置上都準備了專屬紀念品大禮包，包含互動的彩帶、手扇、螢光棒等，專屬手提袋裡還奉上場刊，而且五天的場刊封面都不一樣，勢必引起粉絲爭相收藏。

▲張惠妹首度進駐台北大巨蛋開唱。（圖／聲動娛樂提供）



張惠妹首度進駐大巨蛋，成為首位在臺北大巨蛋跨年開唱的華語歌手，5場演唱會輪番上陣，將吸引近20萬歌迷到場朝聖，締造非凡紀錄，而她上週更親臨好友「周董」周杰倫（Jay）的大巨蛋支持並感受現場的溫度，為ASMR再做出舞台和節目上的調整，務必給到粉絲完美無瑕的視聽饗宴。

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不僅如此，張惠妹日前更在深圳租下場地，日夜為大巨蛋站彩排，如今進入倒數計時，她本人興奮不已，但也不忘呼籲粉絲千萬小心詐騙，網路上來路不明的售票訊息不要相信，更提醒公司要為入場粉絲們做好臺北大巨蛋攻略，以利大家出入安全，相當貼心！

▲張惠妹演唱會將送上超豪華禮包，5場近20萬觀眾全都有。（圖／聲動娛樂提供）



台北大巨蛋演唱會蓄勢待發，主辦單位「聲動娛樂」貼心提醒，演出期間場館周邊交通擁擠，請粉絲盡量搭乘大眾交通工具前往，散場時請由捷運市府站或國父紀念館「4號出口」進站，更溫馨表示，週六場（12月21日、12月28日）正常於晚間7點半開唱，週日場（12月22日、12月29日）則將提前於晚上6點開演，讓大家更從容跑趴，順利接軌返鄉高鐵。

▲張惠妹大巨蛋五天送給粉絲的場刊封面都不一樣，此為其中一天版本。（圖／聲動娛樂提供）



重頭戲「跨年場」（12月31日）則於晚間9點半盛大開唱，為配合市府鼓勵散場分流，北捷公布好康，2025年1月1日0時至6時，持電子票證、單程票從綠線「南京三民站」、「台北小巨蛋站」進站乘車的乘客，可享不限站數當趟車資免費優惠，粉絲可以移步感受跨年氛圍前往或於光復南路（忠孝東路至市民大道）東側搭乘免費接駁公車，接往捷運綠線的南京三民站，相當便民。此外，也提醒大家 「B2特區」（俗稱搖滾區）一律禁止飲食，敬請妹粉特別留意！