流量女星「伸懶腰打到人不道歉」　黃小柔加碼爆料：沒遇過這樣的人

記者王靖淳／綜合報導

女星黃小柔、Vicky最近上節目爆料之前搭高鐵出外景時，遇到某流量女星沒禮貌又佔位的情況，直言刷新三觀。不料節目片段曝光後，引發網友瘋猜爆料對象可能是啦啦隊女神林襄及林穎樂，目前兩人都已發聲闢謠，更直指相關言論都是企圖帶風向的惡意指控。為此，黃小柔在節目中再加碼爆料該女星的其他惡行，並直言自己真沒遇過這樣的人。

▲黃小柔爆料某流量女星沒禮貌。（圖／翻攝自Facebook／小姐不熙娣）

透過節目《小姐不熙娣》在官方臉書釋出的片段可見到，女星黃小柔爆料某位流量女星無論做什麼事情，都會被合理化，讓她不禁感到驚訝。黃小柔透露，當時該女星在伸懶腰時，手不小心打到她，雖然本來以為對方會跟她說聲抱歉或是不好意思，沒想到該女星卻沒有任何表示，甚至周圍的人還稱讚對方這樣的舉動好可愛。

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▲黃小柔爆料某流量女星打到人不道歉。（圖／翻攝自Facebook／小姐不熙娣）

黃小柔坦言，自己當下有些錯愕，心裡更不禁疑惑：「對，她可愛，但是她撞到我了欸，是不是應該要說一聲不好意思？」不過，周遭的氛圍卻完全被「可愛」二字給填滿，讓她頗為無奈，同時也直言：「她就是沉浸在她那個泡泡裡，我真的沒有遇過這樣子的人欸！」節目片段曝光後不久，再度掀起網友留言討論，紛紛猜測她所說的對象究竟是誰。