樂天女孩林穎樂爆「私下無禮佔位」　被誤會喊冤：我不可能這樣吧

記者王靖淳／綜合報導

啦啦隊女神林襄及林穎樂最近疑似遭到女星黃小柔、Vicky在節目上指控私下沒禮貌，甚至還被爆料搭高鐵佔位。為此，林襄經紀人今（15）日發出聲明反擊，表示這些言論都是企圖帶風向的惡意指控，而林穎樂稍早也透過IG限動發聲了，「我不可能這樣吧。」

▲林穎樂。（圖／翻攝自Instagram／ninalin1231）



林穎樂透過IG限動無奈表示：「今年是怎麼了？一直被誤會...我不可能這樣吧...」字裡行間透露出她對於被外解誤解沒禮貌、搭高鐵佔位等事感到委屈及困惑。事實上，女星黃小柔、Vicky最近上節目《小姐不熙娣》爆料，之前搭高鐵出外景時，遇到某流量女星沒禮貌又佔位，對方得知自己坐錯位置時，不僅假裝在滑手機，並表示旁邊有空位，就是不願讓出座位，讓她們直言刷新三觀，同時也補充透露，該女星約20多歲、有經營YouTube，是目前非常受歡迎的偶像。

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▲林穎樂對於被誤會感到無奈。（圖／翻攝自Instagram／ninalin1231）

最後，當主持人小S聽到該女星的名字後，也忍不住表示，這已經不是流量或形象的問題，而是禮貌跟家教的問題。影片曝光後，立即掀起討論，更有網友翻出節目《綜藝玩很大》的片段，留言猜測黃小柔與Vicky爆料的對象可能是啦啦隊女神林襄及林穎樂。