快訊／林襄遭爆耍大牌「強硬發聲了」！　揭錄影讓座情況：企圖帶風向

記者田暐瑋／綜合報導

女星黃小柔、Vicky最近上節目《小姐不熙娣》爆料之前出外景時，遇到某年輕流量女星超跩不讓位，節目片段曝光後，引發部分網友留言瘋猜主角是啦啦隊女神林襄。林襄經紀人先是發文怒斥謠言，15日嚴正發聲明強硬反擊，這些都是企圖帶風向的惡意指控。

▲林襄發聲。（圖／翻攝自林襄IG）



林襄15日轉發經紀人發文，強硬反擊連日來的網路謠言，表示沒有被藝人徵詢過讓座問題，「所以我們不願隨之起舞，也安撫藝人就專注在目前的工作上。但這些企圖帶風向、不實影射的言行，對於藝人之形象及工作均造成負面影響。」決定硬起來，呼籲外界不要再亂傳謠言，否則將採取法律手段。

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▲林襄發聲。（圖／翻攝自林襄IG）

整起風波起源於女星黃小柔、Vicky在節目上爆料，有位20多歲、很紅的女星在搭高鐵時疑似因為想和朋友坐在一起，所以一上車就一屁股坐下來，直接佔據Vicky的指定座位。為此，黃小柔透露對方得知自己坐錯位置時，不僅假裝在滑手機，並表示旁邊有空位，就是不願讓出座位，她也補充，事後上網搜尋才明白，對方不只是偶像，也有經營YouTube頻道，是目前非常受歡迎的人。

▲林襄捲入黃小柔爆料風波。（圖／翻攝自Facebook／林襄黃小柔）



最後，當主持人小S聽到該女星的名字後，也忍不住表示，這已經不是流量或形象的問題，而是禮貌跟家教的問題。影片曝光後，立即掀起討論，更有網友翻出節目《綜藝玩很大》的片段，留言猜測黃小柔與Vicky爆料的對象可能是啦啦隊女神林襄，但經紀人第一時間發文駁斥，強調：「不認識林襄的，請不要在那邊瞎起鬨。」

《莉奈文創聲明稿》

有關媒體報導日前有藝人在談話性節目提及其曾遭某藝人高鐵占位事件,引發諸多網友揣測與批評,甚至影射為本 公司藝人林襄。

對此,因林襄未曾被共同出外景之藝人朋友徵詢讓座問題,所以我們不願隨之起舞,也安撫藝人就專注在目前的工作上。但這些企圖帶風向、不實影射的言行,對於藝人之形象及工作均造成負面影響,請勿再以訛傳訛,未來任何對於本公司藝人之不實影射及妨害名譽等言論,本公司亦將透過法律途徑,捍衛藝人權益,特此聲明。

