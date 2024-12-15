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侯昌明帥兒錄取紐約大學！　苦讀「拼上第一志願」爸激動發聲：以你為榮

記者孟育民／台北報導

藝人侯昌明和曾雅蘭結婚超過20年，育有一子一女，是演藝圈的模範家庭之一。他的女兒侯塞蕾在今年才到美國紐約攻讀服裝設計，如今侯昌明再度報喜，兒子Ken Ken如願錄取心目中的第一志願NYU紐約大學，讓他在臉書直呼，開心到很想尖叫：「爸爸媽媽何其幸運擁有你們兩個這麼棒的孩子。說真的他們的拼勁連我都做不到，他們的成果連我都辦不到！」

▲▼侯昌明兒子考上紐約大學。（圖／翻攝自Facebook／侯昌明）

▲侯昌明兒子考上紐約大學。（圖／翻攝自Facebook／侯昌明）

侯昌明說，兒子之前認為自己可能辦不到，因為他是從高中才開始唸國際學校，相較其他同學原本就讀同所學校，能力相差甚遠，沒想到靠著努力考上自己的第一志願，「Ken Ken爸爸要跟你說，在我心裡你早就已經是第一志願了！」

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▲▼侯昌明兒子考上紐約大學。（圖／翻攝自Facebook／侯昌明）

▲▼侯昌明靠努力考上自己的第一志願。（圖／翻攝自Facebook／侯昌明）

▲▼侯昌明兒子考上紐約大學。（圖／翻攝自Facebook／侯昌明）

侯昌明以自己的子女為榮，認為他們的表現超乎預期，「侯塞蕾拼到滿臉爛痘、荷爾蒙失調、黑眼圈占滿整張臉，最後申請到服裝設計FIT藝術學校；侯留肯拼到臉瘦的像骷髏、渡過多少在學校極度沮喪的日子，最後申請到NYU紐約大學。從小我只教育他們，態度最重要，過程很重要，如果都做到了，未來一定不會後悔，結局就留給老天爺決定！」

▲▼侯昌明兒子考上紐約大學。（圖／翻攝自Facebook／侯昌明）

▲侯昌明、曾雅蘭一家四口感情很好。（圖／翻攝自Facebook／侯昌明）

最後他不忘叮嚀：「大學只是為你的未來開扇門而已，接下來的態度和努力才是成功與否的關鍵所在，但現在我只想說～我們太愛你們了，我們也太以你們為榮了，恭喜Kenken！」

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侯昌明, 曾雅蘭, 紐約大學, 兒子

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