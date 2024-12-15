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跳過大學！周子瑜拿到「歐洲心理碩士」　本人證實：上課1年多

南韓人氣女團TWICE台籍成員子瑜。（圖／翻攝自周子瑜Instagram）

▲周子瑜證實拿到歐洲大學碩士學位。（圖／翻攝自周子瑜Instagram）

圖文／CTWANT

南韓人氣女團TWICE出道多年已在演藝圈打出一片天，全球也擁有廣大粉絲，其中來自台灣的成員周子瑜，漂亮臉蛋曾是世界百大最美，還有穠纖合度的身材，在團內擁有高人氣。最近周子瑜的母校將她選為傑出校友，上頭驚見她學歷跳過大學多了歐洲大學碩士學位，引發網友熱議；她本人低調證實上網進修，花了1年多時間拿到學位，也獲得粉絲盛讚百忙之中不忘學習。

周子瑜不久前才推出個人專輯，宣傳多個星期後，很快又跟著團體回歸，行程相當忙碌，粉絲也很開心她繼續在南韓演藝圈發光發熱。近日有網友發現周子瑜母校在30年校慶的傑出校友名單見到周子瑜，在周子瑜的最高學歷除了韓國韓林演藝藝術高等學校實用音樂科，還多了歐洲塞萬提斯大學Online-MAP應用心理學選修兩年應用心理碩士，好奇她不是沒有讀大學怎麼有碩士學位。

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周子瑜母校的傑出校友介紹中，子瑜除了高中直接跳過大學拿到碩士學位，意外引發熱烈討論。（圖／翻攝自網路）

▲周子瑜母校的傑出校友介紹中，子瑜除了高中直接跳過大學拿到碩士學位，意外引發熱烈討論。（圖／翻攝自網路）

廣大網友熱烈討論周子瑜碩士學位一事，「我覺得消息不太對吧⋯ 我記得也沒有讀大學啊？哪來的碩士」、「有寫Online應該是線上課程，這種就是給名人拿學位，台灣教育部應該不會承認」。有粉絲立刻透過專屬聊天室詢問周子瑜，她也親口證實有拿到學位，「有空的時候上網看」且總共花了1年多時間。

大多數粉絲誇獎周子瑜當藝人行程滿檔，還會抽出時間學習，「無論學位教育部認不認可，我都認，子瑜那麼忙還利用休息時間學習，辛苦了」、「每個國家學制不同，但她是個常常有活動的偶像，很難有時間去學校上課、寫論文，很適合上網進修，她的態度很棒」、「不愧是成長型偶像啊，女神加油」。

不過也有少數網友酸周子瑜，「這種線上課程有修就有學位，誰都可以去上啦」、「心理碩士有那麼好拿嗎...而且還是全英文耶」、「這學校聽都沒聽過，沒啥值得誇的吧」。

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