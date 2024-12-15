八點檔女星11個月大兒「打翻熱水」雙腳全燙傷　她醫院外跪地痛哭

記者黃庠棻／台北報導

三立八點台劇《願望》劇情母愛大爆發，劇中苗真在劇中為了兒子陳謙文瀕臨腦死昏迷傷透了心，命危之際苗真使出全力才把兒子陳謙文從鬼門關救回來，充滿情緒及戲劇張力的劇情也讓觀眾在電視機前和她一同落淚。

▲《願望》苗真母愛親情戲演技大爆發。（圖／三立提供）

苗真也分享當天拍完這場爆發戲，整個人都癱掉，網友大讚她演技爆發，紛紛留言「不論口條、情緒都太強，看到苗真哭我也跟哭」，也有觀眾笑說急診室很需要阿曼達（苗真飾）這個角色，更稱她為「雷神曼達」，而精湛的演技更掀起一陣討論。

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日前，苗真在三立台劇臉書和廖苡喬兩位最強媽媽合體直播，網友問到苗真如何準備兒子命危當下崩潰的情緒，她分享靠的就是「入戲」，雖然其實是演戲，但演著演著就會放情緒，她也表示演親情戲要一直把自己想像成是自己現在發生了這樣的事情，要一直放在那個情緒裡面，直呼「我拿到劇本只看了一遍，其他想等現場再看，因為劇本就會讓我很難過」，她也坦言拍攝當天從她起床開始就把自己放在這個情緒裡，廖苡喬在直播時也表示「一定自己有這樣類似經歷才會演的這麼讓人感動。」

▲《願望》苗真母愛親情戲演技大爆發。（圖／三立提供）

苗真表示最近與陳謙文的母子對戲其實讓她心情很低迷，而私下身為母親的她，在拍攝急救陳謙文那場戲時情緒完全大崩潰，而她真情的演出這些情緒來源於她對孩子的愛與牽掛，坦言「對我來說非常有共鳴，因為這樣的情感讓我回憶起自己的親身經歷。」她聊起國一的兒子在他11個月大的時候，因為當時工作繁忙，把孩子交給父母照顧，沒想到，一場意外發生了。

▲《願望》苗真母愛親情戲演技大爆發。（圖／三立提供）

那天，苗真爸爸在家裡泡茶，用了熱水桶，或許父親以為孩子不會注意到，便用椅子擋住，但她的兒子非常聰明，趁外公離開去洗手間時，把椅子移開，拉倒了整桶熱水。

那時正值冬天，苗真兒子穿著棉褲，整桶熱水從他的大腿到腳趾全部燙傷。當媽媽打電話告訴苗真這件事時，她馬上趕回去，並立刻帶著孩子送到醫院急救。醫生告訴他們因為燙傷程度非常嚴重，棉褲的材質還黏在皮膚上，需要進行處理，讓她當時感到非常無助。

▲苗真戲外也曾經歷兒子發生意外。（圖／三立提供）

回想起那段經歷仍感到心痛，苗真的父母因為愧疚哭得很傷心，但她只告訴自己不能哭，因為怕自己情緒崩潰會讓他們更加自責。可是作為母親，那種痛徹心扉的感受，至今仍然難以形容，她記得當時從事發到送醫都沒有哭，直到出醫院，她立刻跪在門口大哭，也顧不得旁邊一堆人在看，直呼「完全不在乎旁邊有誰，就是直接跪下，求老天幫幫忙」。

▲苗真戲外也曾經歷兒子發生意外。（圖／記者林敬旻攝）

之後，苗真一家人為孩子四處尋求更好的治療方式，找了多間醫院，最終才找到適合的醫療資源。如今，苗真兒子已經13歲了，至今看到兒子的燙傷疤痕，都是她心裡的痛，但也讓她更加珍惜與孩子相處的每一天。