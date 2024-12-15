羅時豐爆後悔推掉《鬼家人》！　盼有機會合作許光漢：看他願不願意

記者孟育民／台北報導

集結31位實力派歌手輪番登場的《2024苗栗音樂佳餚耶誕城》音樂會，於12月21日至12月24日在竹南運動公園熱鬧展開，出生於苗栗客家庄的金曲歌王羅時豐，確定會21日《哈客耶誕慶》獻唱，北漂近40年的他，希望藉此活動回家鄉大啖美食：「我離開家鄉上台北已經將近40年了，但對苗栗這塊生長的土地仍然時不時都會有一種鄉愁，所以我都還是會時不時回去吃一些小時候記憶中的味道。」

▲羅時豐回家鄉苗栗開唱。（圖／中天電視提供）



回家鄉開唱羅時豐覺得意義非凡，前年他在《2022 羅時豐D.L 回歸正YA巡迴演唱會》上，載歌載舞挑戰饒舌音樂及電音舞風，讓歌迷驚喜連連，羅時豐透露這次音樂會的演出一樣會讓歌迷大飽耳福：「我現在努力地希望能成為一位『還能跳得動的唱跳歌手』，當然我的新歌《巴蕊》一定要唱，希望在舞台上能夠小小震撼一下大家，也給苗栗的鄉親看看不一樣的羅時豐。」

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▲羅時豐預告表演內容。（圖／中天電視提供）



羅時豐近年轉戰網路經營YouTube頻道，幽默風趣的一面圈粉無數，不少藝人及網紅也都期待能與大前輩合作，羅時豐對此表示歡迎：「現在YT圈、娛樂圈，真的是人才輩出，太多值得我去學習的對象，如果有想feat的創作者、藝人，只要有合適的主題，我都非常歡迎。」

先前羅時豐在《大牛比較懶》頻道中，自曝後悔推掉許光漢主演的電影《關於我和鬼變成家人的那件事》邀約，被問到是否想找機會與許光漢合作？他笑說：「其實是要看許光漢願不願意吧？哈哈哈，不過任何導演之後有新的作品，有適合我的角色，都希望能有合作的機會。」