陳文茜抗病黑色素癌第4期！痛訴「渣男」冷漠無情：狠狠看穿了你

記者陳芊秀／綜合報導

主持人陳文茜近日透露罹患比肺腺癌更惡的黑色素癌，並已擴散至多個器官。她將癌症比喻為「渣男」，展現出對抗病痛的堅韌與決心：「我的靈魂不為疾病而活。」

▲陳文茜把疾病比喻「渣男情人」，痛訴「我的靈魂不為疾病而活。」。（圖／翻攝自臉書）

陳文茜在文章中寫道：「我的靈魂中沒有痛苦的位置，我的靈魂不為疾病而活。」她形容癌症如同一個無情冷漠的「渣男」，試圖摧毀她的希望、控制她的情緒、勒索她的人生，「我狠狠看穿了你，包括你那些把戲，你就是一個渣男」。接著她寫道：「我的身體暫時擺脫不了你，但我想忘記你，永不懷念你。我不要你盤據我的腦海裏，你不值得，因為你只是一個無情冷漠的渣男」。她堅定地表示：「我的心已鄙薄了你，有一天我的身體也會解脫離開你，永世離開你這個爛渣男。」

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最後更寫道「為一個渣男，心情浮動，七上八下，我，沒有那麼笨」。她以充滿力量的語氣向病魔宣告：「滾吧！渣男。再見，渣男。」貼文不僅展現了她面對病魔的勇氣，也傳遞出堅強的生命力。她同時貼出宋朝辛棄疾的詞句：「將軍百戰身名裂，向河梁，回頭萬里，故人長絕。」圖片配文「渣男，我們就此長絕。你繼續你的把戲，但我只當你是病歷上的一行字，我的心裡只有別人，沒有你。」

▲陳文茜引用辛棄疾的詩詞，配文「渣男，我們就此長絕」。（圖／翻攝自臉書）

網友紛紛湧入留言「忘了它的存在！姐幹得好」、「把疾病比喻成渣男，也只有奇女子才有的頂級思維」、「無視疾病的堅強非常人所能為，佩服+感動」！

【陳文茜全文】

《再見！我的渣男疾病「情人」》

我的靈魂中沒有痛苦的位置，我的靈魂不為疾病而活。

他只會粉碎一切希冀，為的是讓他可以控制我，影響我的情緒，勒索我的剩餘人生。因為他是不折不扣的渣男。

他希望我成為一個懦弱而恐懼的人，期盼起死回生，成為他這個渣男的奴隸。

從此攀著他，無用地把自己擺在他的腳底下。他好似和我緊臥相親，其實他只是一味地吞噬，索取。

他比冷漠的情人還糟，他無血無淚，他偽藏於我看不見的地方，晨夕黑夜時時刻刻炙燒著我的器官，他就是一個「渣男」。

一個只管自己享樂，不負任何責任的渣男。

上路吧，痛哭與歡笑，都不會發生在你我之間。我狠狠看穿了你，包括你那些把戲，你就是一個渣男。

我的身體暫時擺脫不了你，但我想忘記你，永不懷念你。我不要你盤據我的腦海裏，你不值得，因為你只是一個無情冷漠的渣男。

我會練習將我的心和身體保持距離，你這個鬼渣男，進入我的身體，未經授權，未經同意，你用狹滑的方式，靠近我，趁著我虛弱的時候，擄掠我，你既不光明，也不正大。我知道當你吞噬我，等到你滿足的時候，你沒有任何依戀，連屍體也不會多瞧一眼，因為你就是一個沒心沒肝的大渣男。

我的心，已鄙薄了你，有一天我的身體也會解脫離開你，永世離開你這個爛渣男。

如果我的人生還有可能出現奇跡，就是不管身體內你我的拔河，誰輸誰贏，我的心裏都不會有你的位置。

為一個渣男，心情浮動，七上八下，我，沒有那麼笨。

滾吧！渣男。

再見，渣男。