買北投2000萬雲端豪宅「遇低溫卻大崩潰」！　李明川一早醒來嚇壞

記者田暐瑋／綜合報導

知名造型師李明川先前用累積多年來的存款，在台北北投買下2000萬元好宅，樓中樓上下共70坪，風景一度被讚「像住在雲端」，近日因氣溫驟降，讓他崩潰直呼：「我家變冰箱了！」

▲李明川。（圖／記者黃克翔攝）



近兩日低溫來襲，住在北投山區的李明川也成了「受災戶」，14日他發文PO出家中空曠的客廳，表示一早起來被冷得嚇到：「天呀～我家變冰箱了，好冷（抖）。」只見客廳佈置了巨型聖誕樹及精美掛燈，洋溢濃厚的聖誕氛圍，不過因為客廳四周都是大片落地窗，寒流來襲就難以禦寒，不少網友留言「為了美美寬闊的景，偶爾的冷可以接受，衣服多穿兩層」、「因爲玻璃帷幕的關係，辦公室也是這樣的」、「因為玻璃面多，冷風吹」。

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▲李明川北投豪宅遇寒流冷到崩潰。（圖／翻攝自李明川臉書）



李明川的住家曾於2022年在YouTube頻道亮相，他開箱這座位於北投山區的30年樓中樓老宅，不僅擁有極佳的採光，還有迷人的山景視野，影片當時引發熱烈討論，有人讚其住家如同「住在雲端」，他買樓中樓就是要有風景，「真正會讓我想入手是每個窗戶都有大自然環境，剛開始沒要裝窗簾，後來想說還是裝了，因為下午會西曬，有天下午回家，一進門被陽光照射到很強，就連餐桌也是，眼睛張不開，我同學還在我家戴太陽眼鏡。」才裝上窗簾。

李明川說，不裝窗簾倒是不怕被看，所以刻意不裝窗簾，但是夏天沒有開玩笑的，住一年不到，發現夏天電費要6千多，冬天要開暖氣，也要3千左右，「聽到六月說她家電費要兩萬，我人口相對簡單，我前屋主提醒我因為空調是30年前規格，比較耗電，所以各房間都有裝分離式冷氣，後來還是有開空調，算過6個多小時，就5百多元，如果每天開電費就要1萬多，以獨居來說相當驚人。」

▲造型師李明川。（圖／記者黃克翔攝）