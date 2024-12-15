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柯以柔慶生男友貼臉放閃　前夫11字疑偷酸：捻花惹草我也會

記者王靖淳／綜合報導

女星柯以柔在2017年和廚師老公郭宗坤傳出婚變，離婚官司打了4年多，最終恢復單身。她在今年6月大方認愛自行車車友Joseph，最近男方生日更開心PO出貼臉合照，湧入不少網友留言給予祝福。為此，柯以柔前夫郭宗坤今（15）日透過臉書發文寫下11字內容，「捻花惹草啥的，我好像也會。」貼文曝光後讓外界猜測似乎意有所指。

▲▼柯以柔。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲柯以柔最近替男友Joseph慶生。（圖／翻攝自Facebook）

透過郭宗坤在臉書發布的貼文可見到，他PO出4張疑似在戶外花市所拍攝的照片，畫面中擺放著大量鮮豔的紅色聖誕紅盆栽，還能看到幾位顧客正在挑選想要的花種。其他照片則分別展示多種花卉與綠植盆栽，以及掛有手寫價格牌的小型植株。為此，郭宗坤在文中意有所指寫下：「捻花惹草啥的，我好像也會。」貼文曝光後，引發網友留言猜測「這話似乎有點意思！」

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▲▼柯以柔。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲柯以柔與郭宗坤有過一段婚姻。（圖／翻攝自Facebook／郭宗坤）

事實上，郭宗坤過去與女星柯以柔有過一段婚姻，但雙方最後以撕破臉收場，離婚官司甚至打了4年多才結束。日前柯以柔認愛新歡Joseph，並在生日當天公開放閃，如今Joseph發文慶生，同樣曬出端著生日蛋糕的合照，並透露女友送上甜蜜驚喜，讓他相當開心，「今年的生日很不一樣。」貼文曝光後，立即吸大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示，「浪漫的驚喜」、「幸福百分百」、「祝白頭到老」。

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柯以柔, 離婚, 郭宗坤

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