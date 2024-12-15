林柏宏寒流來襲「短袖短褲跑半馬」炸出大腿肌　完賽破個人紀錄！

記者黃庠棻／台北報導

adidas形象大使林柏宏今（15）日首度挑戰臺北馬拉松的半程馬拉松，成功以1小時51分59秒突破個人PB（Personal Best），也達成了他於賽前訂下破2的個人目標（完賽時長少於2小時），完賽後他難掩興奮之情，坦言這次突破個人紀錄「真的很爽」。

▲林柏宏跑半馬破個人紀錄。（圖／adidas提供）



對於跑步的意義，林柏宏用一句話形容「跑步是一個給自己的禮物，因為每一步都是自己跨出去的。」坦言挑戰臺北馬拉松的沿途風景，很多都是自己平時工作的地點，以不同的步調與角度經過這些地方，除了心情上的放鬆外，在狀態上也更加投入。

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▲林柏宏跑半馬破個人紀錄。（圖／adidas提供）

跑步成為林柏宏生活中不可或缺的一部分，更化為日常通勤的一環，他分享「只要有機會我就會抽空跑步，比如有次收工後直接從攝影棚跑回家，或者前陣子和朋友約吃飯時，就直接從家裡跑去餐廳。」這樣的練跑方式，不僅讓訓練更加有趣，也讓他更加享受在跑步純粹的快樂當中。

▲林柏宏跑半馬破個人紀錄。（圖／adidas提供）



回憶起初期的練跑訓練，林柏宏坦言，第一次練跑僅4公里就已筋疲力盡。然而，隨著教練的課表訓練、與隊友相互鼓勵，他逐漸提升了體能與耐力，笑說「剛開始非常緊張，但隨著體力上逐漸進步，我學會了享受跑步，甚至到比賽前一週，我感覺非常放鬆而且充滿期待。」

▲林柏宏跑半馬破個人紀錄。（圖／adidas提供）

林柏宏提到體力上的蛻變是種奇妙的過程，當挑戰長距離跑步帶給身體不適時，比起急著繼續加速或調整步伐，他選擇穩住腳步，靜下心來面對挑戰，透露「當心肺或肌肉感到不適時，我會專注在呼吸與步伐上，透過注意力的轉移來調整自己。」這份從容與堅持，成為暌違多年能再順利完賽的最大支柱，而林柏宏也專注於享受在賽道上奔跑的感覺，三個月以來從熱血備賽到成功完賽，可以說是用行動證明了「YOU GOT THIS 你可以的」！