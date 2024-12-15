林襄遭爆無禮搶位！陳沂酸「就是89妹」：200萬買臉沒辦法買腦

▲林襄被影射是黃小柔口中沒禮貌的晚輩。（圖／林襄IG）

圖文／CTWANT

女星黃小柔、Vicky最近在節目《小姐不熙娣》中爆料，晚輩女星佔了Vicky的位子，被詢問後還無禮回應「那邊還有空位」，讓Vicky氣到不行。網友開始瘋猜人選，找尋蛛絲馬跡，猜測就是林襄。對此，陳沂也在臉書上發表看法，「我覺得林襄本來就是沒讀書沒有教養的89妹」，還建議林襄「要多讀書，可以花兩百萬買一張臉，但沒辦法買一個腦。」

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黃小柔在節目中揭露線索，20多歲、流量很大、有經營YouTube頻道的女星，還有網友挖出林襄與林穎樂曾和黃小柔、Vicky一起錄過外景節目《綜藝玩很大》，猜射就是在說林襄。

▲黃小柔（右）爆料晚輩對Vicky不禮貌，網友根據線索瘋猜是林襄。（圖／小姐不熙娣YouTube）

對此，網紅陳沂今（15）天上午在臉書發文表示，「影射對象明顯，幾乎證實是林襄。」並提到自己對林襄的看法，「先說我覺得林襄本來就是沒讀書沒有教養的89妹，但看過她一些訪問和節目片段，她其實挺真實的，不會在那邊裝。」批坪林襄只是教育程度過低、沒水準，並重提她在周杰倫演唱會站椅子一事。

陳沂認為林襄當下應該不是口氣不屑，「只是演藝圈風氣就是要陪個笑臉跟前輩說XX姊，不好意思對不起，才是有禮貌的表現吧！」最後狠酸林襄，「還是建議林襄要多讀書，可以花兩百萬買一張臉，但沒辦法買一個腦。」

稍早，林襄轉發經紀公司的聲明稿，駁斥不實言論，「林襄未曾被共同出外景之藝人朋友徵詢讓座問題，所以我們不願隨之起舞。但這些企圖帶風向、不實影射的言行，對於藝人之形象及工作均造成負面影響，請勿再以訛傳訛。」

▲林襄經紀公司發出聲明。（圖／莉奈IG）

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