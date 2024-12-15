林襄遭影射耍大牌「搶高鐵座位」 ！　當事人Vicky發聲：重要是禮貌問題

記者孟育民／台北報導

女星黃小柔、Vicky最近上節目《小姐不熙娣》爆料之前出外景時，遇到某年輕流量女星超跩不讓位，節目片段曝光後，引發部分網友留言瘋猜主角是啦啦隊女神林襄，黃小柔14日出席活動被問到此事，並未正面回應，僅說：「要問Vicky姐。」不過林襄經紀人發文怒斥謠言，嚴正發聲明強硬反擊，這些都是企圖帶風向的惡意指控。稍早，苦主Vicky也發聲了！

▲Vicky發聲。（圖／翻攝自林襄IG）

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整起風波起源於女星黃小柔、Vicky在節目上爆料，有位20多歲、很紅的女星在搭高鐵時疑似因為想和朋友坐在一起，所以一上車就一屁股坐下來，直接佔據Vicky的指定座位。為此，黃小柔透露對方得知自己坐錯位置時，不僅假裝在滑手機，並表示旁邊有空位，就是不願讓出座位，她也補充，事後上網搜尋才明白，對方不只是偶像，也有經營YouTube頻道，是目前非常受歡迎的人。

▲黃小柔在錄影時爆料被年輕女星無視，外界質疑是林襄。（圖／翻攝自林襄、黃小柔IG）

網友直接聯想該名女星就是林襄，引起熱議。對此Vicky稍早回應《ETtoday星光雲》：「無須回應，是誰真的不重要！重要的是禮貌問題，因為我當下不是以前輩的心態看待這件事情，我只是覺得如果是我女兒，我真的會很生氣！」

▲Vicky希望風波早日平息。（圖／Vicky IG）



眼看風波越演越烈，林襄15日轉發經紀人發文，強硬反擊連日來的網路謠言，表示沒有被藝人徵詢過讓座問題，「所以我們不願隨之起舞，也安撫藝人就專注在目前的工作上。但這些企圖帶風向、不實影射的言行，對於藝人之形象及工作均造成負面影響。」決定硬起來，呼籲外界不要再亂傳謠言，否則將採取法律手段。